»Uspelo nam je!!!« Tako je novico objavila predsednica sindikata hollywoodskih igralcev Sag-Aftra Fran Drescher: po soglasnem glasovanju je sindikat pripravljen na pogojni dogovor z Zvezo filmskih in televizijskih producentov AMPTP, ki bi sklenil štirimesečno stavko.

Prekinitev dela igralcev, ki jo je pospremila tudi ločena stavka scenaristov in pisateljev (zahtevali so boljše plačilo in zaščito pred vplivi uporabe umetne inteligence), je paralizirala ameriško industrijo zabave in povzročila zamude pri dokončanju številnih velikih televizijskih in filmskih projektov. »Hvala za vztrajnost in udeležbo pri tem zgodovinskem dogovoru«, je dodala predsednica sindikata, v katerega je včlanjenih okrog 160.000 članov.

Glavni pogajalec nasprotne strani, Duncan Crabtree-Ireland, pa je agenciji Reuters povedal, da je odločitev o dogovoru prinesla »vsekakor nekaj solza, precej velikih nasmehov in veliko objemanja. Triletna pogodba bo na dolgi rok zagotovila prihodnost pripadnikov naše industrije«.

Sindikat je sporočil, da je dogovor vreden okrog 936 milijonov evrov in vključuje dvig minimalnih plač, nov dodatek za pretočne storitve in več zaščite pred umetno inteligenco. V sporočilu sindikata so navedli, da se je stavka uradno sklenila včeraj, več podrobnosti pa bo znanih po današnjem srečanju obeh pogajalskih strani.

V sporočilu za javnost so pri zvezi producentov zapisali, da so navdušeni, da bo industrija nadaljevala svoje delo – pripovedovanje odličnih zgodb. »Vztrajnost se izplača,« je na instagramu zapisal Jamie Lee Curtis, »Nazaj na delu, prijatelji!,« je zapisala Mandy Moore, oskarjevka Octavia Spencer je dodala: »Kdo pa pleše zdaj?«, Alec Baldwin pa je čestital »vsem, ki so se angažirali v imenu članov sindikata.«