Kmalu na sprehod z Williamom

Še preden so Shakespearjeve igre uprizarjali v londonskem gledališču Globe, so bile na sporedu v dveh drugih institucijah, prvih dveh stalnih londonskih gledališčih The Theatre in Curtain Theatre v okrožju Shoreditch. Ob ostankih, ki so jih arheologi odkrili med letoma 2011 in 2016, bodo prihodnje leto odprli muzej, ki bo ponudil večsenzorno izkušnjo, podobe, vonje in zvoke Shakespearjevega časa.