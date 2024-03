Knjiga je vedno v prednosti – če je dobra, ji film ne more škoditi

V nadaljevanju preberite:

Knjižne predloge so odličen nastavek za prelitje literarnega v filmski jezik. Vsaj pri nas to dokazuje dejstvo, da je bila v nekem obdobju tretjina filmov posneta po literarni predlogi, v zadnjem času opažamo tudi vse več televizijskih serij in njihovo popularizacijo – spomnimo se le primerov Tarasa Birse (Tadej Golob) in inšpektorja Vrenka (Avgust Demšar). Kakšne so zakonitosti pri oblikovanju tovrstnih scenarijev in kolikšna je odgovornost ustvarjalcev do ­avtorja in bralca?