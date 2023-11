Knjige rojevajo potovanja, ta pa nove knjige

Triinsedemdeset let po smrti literatka in popotnica Alma Karlin še kar živi in potuje – iz Celja v Ljubljano, od tod v Tokio, Frankfurt, na Dunaj ... v razstavah, knjigah, slikanici, animiranem filmu. Popotniško navdihnjeni in po njej poimenovani bodo zato tudi pogovorni Almini večeri z Andrejem Blatnikom v novi dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu.

Pisatelj, univerzitetni profesor in urednik zbirke potopisov S poti pri Cankarjevi založbi Andrej Blatnik bo na Alminih večerih gostil znane slovenske avtorje, ki so marsikoga med nami že poslali na kakšno pot, ki je morda ne bi opravili – ne le v duhu, temveč tudi s telesom –, če ne bi brali njihovih knjig.

S potujočimi pisatelji se bo Blatnik, ki je v okviru literarnih gostovanj ali v lastni režiji prepotoval več kot osemdeset držav, pogovarjal »o njihovih in njim ljubih knjigah, o njihovih ljubih poteh in tistih, ki si jih še želijo prehoditi, pa tudi o glasbi, hrani in pijači njim ljubih krajev«. Led je včeraj prebila Agata Tomažič, do konca prve sezone se bodo zvrstili še Jurica Pavičić, Samo Rugelj, Evald Flisar in Carlos Pascual. Zadnji dogodek bo z gostoma Evo Marn in Erikom Valenčičem posvečen spominu na Andreja Moroviča.

Spodbuda premikom in spremembam

»Prvih šest gostov sem izbral tako, da bi opozoril na slovenske pisce, ki so hkrati 'klasični' literati in avtorji potopisja, kamor se je odlično pridružil briljantni hrvaški avtor Jurica Pavičić, ki bo pri nas prvič knjižno predstavljen prav v času pogovora z njim. Izšel bo namreč njegov pogled na Jadran in Sredozemlje Knjiga o jugu,« nam je o izboru gostov prve sezone povedal Andrej Blatnik, ki ga je k sodelovanju povabila vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov Cankarjevega doma Barbara Rogelj, »nemara zato, ker že osemindvajset let urejam potopisno zbirko S poti pri Cankarjevi založbi«. V tej je od leta 1995 izšlo več kot petdeset literarnih potopisov.

»Če hočemo razlagati razliko med leposlovjem in drugim, na primer stvarnim pisanjem, lahko začnemo kar s pisanjem, ki opisuje doživeto pot, torej pot-opisom: ta je lahko opisana stvarno, tako da navaja, kje smo bili in kaj smo tam počeli, lahko pa pot opisuje v jeziku s poudarjeno estetsko vlogo, torej preprosteje v literarnem jeziku, s čimer pri bralcu doseže ne le spoznavni odziv, torej spoznavanje zapisanih izkušenj ali njihovo primerjanje z lastnimi, temveč tudi premike v odnosu do sveta in svojem mestu v njem, ga spreminja, izziva njegovo vživljanje in etiko,« Andrej Blatnik razmišlja v spremnem zapisu k Alminim večerom, kjer bo v ospredju prav takšno pisanje.

Ker knjige rojevajo potovanja, ta pa nove knjige, ni nenavadno, »da v večjih evropskih mestih srečate ljudi, ki si labirinte ulic ogledujejo s fotokopijo iz Atlasa svetovne literature Malcolma ­Bradburyja in po njej ugotavljajo, kje so kavarne, v katerih je posedal Jean-Paul ­Sartre, kje je ­stanovala Gertrude Stein, ki je na rue de Fleu­rus ­gostila enega pisateljskega ­prišleka iz ZDA za drugim, kje je hotel Rachou, v katerem so se drogirali bitniki, in kje je bila založba Olympia, ki je izdajala dela, kakršna drugje po svetu niso mogla iziti, med njimi zloglasno Lolito ­Vladimirja Nabokova«. ­Pametna potepanja, kot jih imenuje, »nas popeljejo iz književnosti v resničnost in spet nazaj. Izbira med tisoči krajev, kjer še nismo bili, postane bolj samoumevna. Ni le vsako branje namišljeno potovanje, velikokrat je tudi na začetku pravega potovanja pravo branje.«

Zaznamovani s potopisi

Kot poudarja Blatnik, potovanja in potopisi Slovence krepko zaznamujejo – že naš prvi literarni program, Levstikovo Popotovanje iz Litije do Čateža, je prevzel obliko pohodnega potopisa. Potopise so med drugimi pisali Anton Aškerc (Izlet v Carigrad, 1893), France Bevk (Izlet na Špansko, 1936), Edvard Kocbek (Krogi navznoter, 1977) in številni drugi. »Potopisni roman S poti Izidorja Cankarja sodi med najboljša slovenska literarna dela, po njem je poimenovana tudi zbirka izvirnih in prevodnih literarnih potopisov, ki izhaja pri Cankarjevi založbi. Med najbolj brane knjige zadnjih petdesetih let sodi Flisarjev Čarovnikov vajenec, ki je ob marsičem drugem tudi potopisni roman. Imamo vrsto uspešnih knjig posebnega žanra potopisne literature, gorniškega in alpinističnega romana, med njimi Zaplotnikovo Pot (1981). V zadnjih letih smo za v knjigi objavljeno potopisje končno dobili tudi nagrado, domiselno poimenovano krilata želva.« Med drugimi jo je leta 2017 za knjigo Zakaj potujete v take dežele? (Cankarjeva založba 2016) prejela prva gostja Alminih večerov Agata Tomažič.

Z literarno-potopisnim pisanjem sta se v tujini in pozneje še pri nas uveljavila tudi v Sloveniji rojena in v večjih jezikih pišoča Louis Adamič in Alma Karlin, dodaja Andrej Blatnik in od knjig slovenskih avtorjev, ki so vplivale na domače bralce, v svojem zapisu omeni še uspešnico Črni angel, varuh moj Sonje Porle (Cankarjeva založba, 1997), zaradi katere se je število slovenskih obiskovalcev Burkina Fasa podeseterilo, in Potovanja po beli reki Ignacija Knobleharja (1850), po kateri se je v svojih potovanjih in pisanjih ravnal Tomo Križnar.

Tudi Andrej Blatnik je te vrste bralec popotnik, »vsako potovanje je celostna izkušnja, h kateri hrana, pijača, glasba in seveda ljudje odločilno prispevajo, zato se mi zdi vredno, da gostje spregovorijo tudi o teh temah – navsezadnje o tem veliko pišejo v svojih knjigah«, pravi – o vtisih s številnih svojih potovanj pa bo povedal več, ko bo končno napisal prvi potopis.