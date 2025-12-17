Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

V nadaljevanju preberite:

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (PiŠK MS) vre že lep čas. Olje na ogenj, ki ga je spomladi zanetilo trenje med zaposlenimi in vodstvom, pa zdaj priliva dejstvo, da je vodstvo knjižnice vložilo predlog sprememb zakonov, po katerem jim pri poslovanju ne bilo treba uporabljati slovenščine, čeprav Murska Sobota ni dvojezično območje. Kot poudarjajo pomurski kulturniki in strokovnjaki, med njimi tudi Feri Lainšček, Dušan Šarotar, Dragica Haramija in Denis Škofič, pobuda ne ogroža zgolj lokalnega jezikovnega prostora, temveč ustvarja nevaren precedens.