Knjižnica z letnico 1639

Tako kot je v galeriji kar nekaj kakovostnih in celo prestižnih likovnih del, omeniti velja predvsem obojestransko poslikano tabelno podobo Fortunata Berganta s svetim Petrom na eni ter svetim Pavlom, ki je nekoč visela na cerkvenem banderu, je tudi v novi knjižnici nekaj raritet. Umestili so jo v Glaserjev salon v župnišču, uradno pa poimenovali Župnijska knjižnica Jurija Borešiča (KJB). Poimenovana je po malečniškem župniku Juriju Borešiču, ki je tam služboval med letoma 1623 in 1639.