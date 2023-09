Ko si želiš, da bi v tvojih nakupih uživali še drugi

V nadaljevanju preberite:

Sodelavci hongkonške spletne strani Larry's List, namenjene predvsem zbiralcem in trgovcem z umetniškimi deli, so pred sedmimi leti izdali prvi globalni pregled zasebnih umetnostnih muzejev. Letošnje drugo Poročilo o umetnostnih muzejih kaže, da so se okoliščine spremenile, zasebne, a za javnost odprte institucije, imajo nespregledljiv vpliv. Največ jih je v Nemčiji, ZDA in Južni Koreji.