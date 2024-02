Kopiranje principov okoljevarstvenikov

V nadaljevanju preberite:

Muzeji in galerije so vse bolj priljubljene lokacije za proteste. Do zdaj so eminentne lokacije in še bolj eminentne ter seveda tudi dragocene eksponate izrabljali predvsem najbolj militant­ni okoljevarstveniki, zdaj pa so prevzeli­ štafeto podporniki Palestine. Med drugim so dosegli predčasno zaprtje Muzeja­ moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku in prekinitev umetniškega projekta v Berlinu.