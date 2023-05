Košček Rubensovega ali Monetovega platna za sto evrov

V nadaljevanju preberite:

Načini in strategije za prodajo umetniških del so se v zadnjem desetletju diverzificirali, nakupe v galerijah, na dražbah in umetniških sejmih je v veliki meri že izpodrinil splet. Tudi tukaj je mogoče izbirati med spletnimi portali renomiranih galerij, kuratorjev, umetnikov samih ali njihovih posrednikov ter na različnih družbenih omrežjih. Obstajajo tudi možnosti nakupa prek investicijskih skladov, ki investirajo v umetnine, ter nakupi s skupinskim financiranjem oziroma tako imenovanim crowdfundingom. Vendar je z izjemo slednjega vedno treba imeti kar zajetno vsoto denarja, če želiš kupiti delo kakšnega renomiranega avtorja. Borza umetniških del, ki jo je ustanovilo podjetje Artex iz Liechtensteina, naj bi to zdaj spremenila.