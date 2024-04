Kralja ni, zdaj one pripovedujejo svoje zgodbe

V nadaljevanju preberite:

V tržaškem gledališču Rossetti­ pet dni s sedmimi predstavami gostuje uspešnica z londonskega West Enda in Broadwaya, tudorski muzikal Six (Šest), v katerem so življenjske usode Katarine Aragonske, Anne Boleyn, Jane Seymour, Ane Klevske, Katarine Howard in Katarine Parr v osemdesetih minutah predstavljene kot koncert popularne glasbe. Šest dvorjank ponuja zgodovino, kot jo zmorejo povedati ­princese popa.