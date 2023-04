Kranjski mandarin se vrača domov

V nadaljevanju preberite:

V Arhivu Republike Slovenije je predsednica države Nataša Pirc Musar danes dopoldan odprla razstavo, posvečeno Ferdinandu Avguštinu Hallersteinu in njegovemu spomeniku, ki bo kmalu stal na kamnitem podstavku na Gruberjevem nabrežju. Razstava obeležuje 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Ljudsko republiko Kitajsko in Republiko Slovenijo in hkrati 320. obletnico rojstva Ferdinanda Avguština Hallersteina.