Z majhnega trga v širni svet

Slovenski trg je majhen, zato veliko ustvarjalcev išče priložnosti­ tudi v tujini. To je lahko prednost, hkrati pa tudi past. Tuji trg se zdi neskončen, zato je treba biti še bolj prodoren in iznajdljiv. Pri prvih korakih do uresničitve ambicij so interesentom, bodisi začetnikom bodisi uveljavljenim, ki si želijo nadgradnje (tudi s pomočjo oddelka za internacionalizacijo Spirit Slovenija, slovenskih poslovnih klubov ter predstavništev v tujini), na voljo programi v okviru Centra za kreativnost (CzK), ki podpirajo njihov prodor na tuje trge.

Center za kreativnost združuje promocijo obstoječih podpornih mehanizmov z razvojem lastnih, sektorju prilagojenih aktivnosti za podporo mednarodni prisotnosti. To izvaja sistematično ter na različne načine – prek razpisov, z organizacijo izobraževanj, s ponujanjem strokovne podpore in priložnosti za predstavitve v tujini –, k snovanju prilagojenih programov pa znatno pripomore nenehno preverjanje potreb, pričakovanj in izzivov kulturnega in kreativnega sektorja ter industrij.

Največ potreb po financah

Nedavno so znova izvedli vprašalnik, na katerega se je odzvalo petdeset ustvarjalcev in predstavnikov kreativnih podjetij. Kot glavni razlog za željo po internacio­nalizaciji se je glede na odgovore pokazala prav majhnost domačega trga. Prodor v tujino razumejo kot priložnost za rast in razvoj. CzK jim omogoča udeležbo na predstavitvah na uveljavljenih dogodkih, kot so bili v zadnjem času londonski teden mode ter milanski in dunajski teden oblikovanja, na katerih lahko predstavijo svoje delo in navežejo stike. Med odmevnejšimi je bila predstavitev House of Creatures v Milanu, o kateri so pisali tudi za New York Times, CNN Style, Vogue Adria in specializirane ­publikacije.

Vendar predstavitve, medijske omembe in stiki s potencialnimi partnerji, čeprav so pomembni, še ne pomenijo prodora. Ta se po besedah vodje CzK Anje Zorko zgodi šele, ko se zanimanje za ustvarjalčevo delo pretvori v naročila, prodajo ali sodelovanje in ko se ta odnos nadaljuje tudi po predstavitvi. Povečanje prodaje izdelkov in storitev v tujini ter pridobivanje tujih naročnikov in projektnih partnerjev so v kontekstu internacionalizacije med najpogostejšimi cilji anketiranih.

Kot so navedli pri CzK, sta pomembna tudi povezovanje z agenti, distributerji in galerijami ter sodelovanje s kulturnimi institucijami, festivali in drugimi mednarodnimi mrežami. »Ustvarjalci potrebujejo pomoč pri izbiri ustreznih trgov in priložnosti, pripravi na nastop, navezovanju poslovnih stikov ter negovanju sodelovanj po predstavitvi v tujini. Med najbolj izpostavljenimi potrebami je sofinanciranje stroškov udeležbe, najema prostora in stojnice ter prijavnine, do poti, produkcije ali promocije,« so zapisali.

Med odgovori o oblikah podpore, ki bi jih ustvarjalci najbolj potrebovali, izstopajo predlogi, usmerjeni v vzdržno poslovanje. CzK je po besedah Anje Zorko najbolj presenetila razlika med željo po mednarodnem delovanju in pripravljenostjo na poslovanje v tujini. »Tu se pokaže tudi razlika med 'biti viden' in 'prodreti',« je ponazorila. Kajti »ustvarjalec se lahko dobro predstavi, za pretvorbo zanimanja v naročilo ali dolgoročno sodelovanje pa potrebuje še poslovno znanje, ustrezne stike in pripravljeno ponudbo. Zato je pomembno, da podporo promociji povezujemo z individualno pripravo, izbiro ustreznega trga, s finančno podporo in povezovanjem s pravimi partnerji.« Anketiranci so ob tem pokazali največ zanimanja za evropske države ter širitev v Azijo in ZDA.

Pomembno je, da podporo promociji povezujemo z individualno pripravo, izbiro ustreznega trga, s finančno podporo in povezovanjem s pravimi partnerji. Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost

Od predstavitve do poslovnega učinka

Analiza programa internacionalizacije CzK iz leta 2022 je pokazala povečanje prodaje pri četrtini vprašanih, kar pomeni, »da predstavitve lahko prispevajo k poslovnemu razvoju, čeprav učinki niso pri vseh enaki ali takojšnji«. Zanimiv primer uspešnega prodora modne znamke na tuje trge je Just a Corpse Uroša Belantiča in Valerije Kelava, ki povezuje modo s funkcionalnostjo plesnih oblačil ter razvija lastne proizvodne zmogljivosti. S podporo CzK in razpisov za razvoj kreativnih industrij ministrstva za kulturo je podjetje povečalo število zaposlenih in prodajo, danes pa večino dobička ustvari na mednarodnih trgih. »Drugi se lahko iz tega naučijo, da mora promocijo spremljati pripravljenost na posel: vedeti moraš, komu je izdelek namenjen, kako ga boš prodajal in kako boš izvedel naročilo,« je poudarila Anja Zorko.

Po njenem je na področju internacionalizacije kulturnega in kreativnega sektorja pri nas še veliko priložnosti. Te bi morali bolje izkoristiti, podporo diverzificirati in jo tudi finančno okrepiti, »saj je treba internacionalizacijo razumeti kot dolgoročen razvojni proces, ki zahteva povezano in kontinuirano podporo«. Dodala je, da izkušnje uveljavljenih ustvarjalcev poudarjajo pomen redne prisotnosti na mednarodnih sejmih, nacionalnih predstavitvah in razstavah, ob tem pa tudi stabilnega in raznolikega financiranja, strateškega svetovanja, mentorstva, ciljnega povezovanja s partnerji ter medijske in promocijske podpore. Zato je ključno, »da se podpora nadaljuje tudi po nastopu in pomaga ustvarjalcem pretvoriti pridobljene stike ter prepoznavnost v naročila, dolgoročno sodelovanje in trajnejše možnosti za razvoj«.