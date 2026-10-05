Kreativnost, odličnost in identiteta

Nacionalna blagovna znamka­ Made in Slovenia, ki jo izvaja Center za kreativnost (CzK) pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, je namenjena sistematičnemu prepoznavanju, promociji in mednarodni predstavitvi slovenskega oblikovanja.

Vzpostavljena je bila leta 2019, njeno poslanstvo zajema povezovanje ustvarjalcev, podjetij in institucij ter večanje prepoznavnosti slovenskega oblikovanja kot pomembne kulturne in gospodarske vrednosti doma in po svetu.

Leta 2024 je pod okriljem znamke nastal izbor slovenskih daril, saj se je izostrila potreba po naboru izdelkov, ki bi bili primerni za uradna, poslovna in protokolarna darila. Znak odličnosti Made in Slovenia prejmejo izdelki, ki jih odlikujejo odlična oblikovalska kakovost, inovativnost, trajnostna naravnanost in pretežna izdelava v Sloveniji. Nabor je premišljen, gre za povezovanje slovenske dediščine s sodobnim oblikovanjem. CzK organizira tudi druge izbore, ki sodijo pod široko okrilje kolekcije Made in Slovenia, od izdelkov Modnega inkubatorja, izdelkov iz kuratorskih pozivov in drugih kreativnih inkubatorjev.

Pomemben del promocije slovenskega oblikovanja in kreativnosti so tudi razstave, ki omogočajo mednarodno predstavitev ustvarjalcev in izdelkov. Od leta 2019 je CzK na več kot 60 razstavah po svetu predstavil več kot 140 oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev ter dvignil raven prepoznavnosti slovenskega oblikovanja.

IZBOR RAZSTAVLJENIH PREDMETOV

Vaze iz naravne in reciklirane gline Rok Oblak

Salto Dionys Izdelane so z uporabo ročne ekstrudirne naprave na šablone ter z ustvarjanjem raznovrstnih tekstur poudarjajo značaj divje gline. Vaze odsevajo fascinacijo nad raziskovanjem lokalne naravne gline, ki jo avtor nabira na gradbiščih in v gozdu v bližnji okolici Ljubljane ali pridobi od lokalnih lončarjev. Avtor je izbral cenovno dostopen material in razvil način izdelave, ki temelji na zmožnosti lastnega telesa. Razvil je napravo za ročno stiskanje gline, preprost, vendar dovršen sistem, ki s šablonami omogoča ustvarjanje unikatnih oblik in tekstur. Pomemben del prakse so delavnice ekstrudiranja vaz, ki spodbujajo izdelovalniško kulturo in udeležence povežejo z vrhunskim oblikovanjem.

Vaze iz naravne in reciklirane gline FOTO: Promocijsko Gradivo

Predmet – izdelki iz konopljinega betona Lenart Piano

Pia Pekolj Predmet je izdelek iz konopljinega betona brez strogo določene funkcije. Nastal je z namenom ozaveščanja o regenerativni naravi materiala. ​Izdelan je iz biokompozitnega materiala iz lokalnega konopljinega drobirja in naravnega hidravličnega apna. Material ima zaradi biorazgradljivosti in negativnega ogljičnega odtisa potencial v trajnostnem gradbeništvu. Pri nas poleg proizvajalcev primanjkuje zanimanja za gradnjo iz konopljinega betona. Predmet je vstopna točka za izobraževanje o koristih tega materiala z namenom popularizacije njegove uporabe. Predmeti so izdelani ročno, v majhnih serijah in nimajo strogo določenega načina uporabe.

Predmet – izdelki iz konopljinega betona FOTO: Promocijsko Gradivo

Stol C2210 Boštjan Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič

Donar Gre za lahkoten stol, v celoti izdelan iz jekla, kar zagotavlja konstrukcijsko stabilnost, udobno prožnost, dolgoživost in enostavno reciklažo. Ta stol odseva vse, k čemur avtorja stremita tudi pri arhitekturnem projektiranju – brezčasnost, univerzalnost, funkcionalnost in tehnološko dovršenost. Je lahkoten po teži in obliki. Z ikonično obliko in vzdržljivostjo zagotavlja trajnostnost na več ravneh, od čustvene do materialne. Če na prvi pogled deluje hladno in krhko, se ob uporabi izkaže s stabilnostjo in udobjem. V podjetju Donar so izdelek optimizirali z vidika izdelave in razvili možnost zlaganja stolov v kačo za boljši izkoristek prostora pri transportu.

Stol C2210 FOTO: Promocijsko Gradivo

HEX cor – polifonični sintetizator Anže Sekelj

Staš Vrenko

Hex Haus Gre za kompakten polifonični sintetizator za ustvarjanje elektronske glasbe, primeren tako za začetnike kot za profesionalne glasbenike. Osnova HEX cora je šestkotna plošča z razkritim funkcionalnim tiskanim vezjem, ki deluje kot uporabniški vmesnik, zato ni potrebe po ohišju ali tipkah. Nanj je mogoče igrati s pritiskom na taktilne površine, na voljo je pet potenciometrov za moduliranje zvoka, snemanje in »loopanje«. Združljiv je z različnimi inštrumenti in enostaven za prenašanje. Na voljo je že sestavljen in v različici »naredi sam«, zato se odlično obnese kot vstopna točka v izdelovalništvo elektronskih naprav. Na podlagi ustvarjalnih delavnic s skupnostnim iterativnim razvojem je prerasel v mednarodno tržno uspešen izdelek.

HEX cor – polifonični sintetizator FOTO: Promocijsko Gradivo

Svečniki Nikolaj Salaj

Anja Mencinger

Folds Svečniki znamke Folds so domišljen oblikovalski kos, ki nastane z minimalnim posegom v industrijski polizdelek, aluminijasto palico. Avtorja je k razvoju spodbudilo dejstvo, da pri nas veliko proizvajalcev izdeluje kovinske polizdelke. Ideja za aluminijaste svečnike se je porodila, ko sta obiskala podjetje Weber v Škofji Loki, v katerem obdelujejo kovinske palice in cevi. Razvila sta koncept svečnika, ki je narejen z minimalnim posegom v industrijski prefabrikat – valjasto palico iz recikliranega aluminija. Ta pristop, pri katerem sta z majhno, enostavno spremembo polizdelek spremenila v funkcionalen oblikovalski kos z veliko dodano vrednostjo, sta poimenovala »mini«.

Svečniki FOTO: Promocijsko Gradivo

Kolesarski sedež Lupina Monocoque Open Žiga Gorjup

Berk‑Vehovar Kompoziti Gre za karbonski kolesarski sedež, izdelan iz enega kosa, kar zagotavlja vzdržljivost, obenem pa je prožen in udoben. V podjetju Berk so razvili cestni kolesarski sedež, pri katerem so odpravili konstrukcijske šibke točke: lepljenje spojev in uporabo različnih materialov. Rezultat je sedež, izdelan iz ogljikovih vlaken in epoksi smole, ki je zelo tanek, lahek, prilagodljiv in vzdržljiv. Tehta okoli 100 gramov, zdrži pa do 100 kilogramov. Zaradi prožnosti se udobno prilagaja telesu in se med vožnjo giblje s kolesarjem, kar odpira nov koncept v svetu športnih in ljubiteljskih kolesarskih sedežev.

Kolesarski sedež Lupina Monocoque Open FOTO: Klemen Ilovar

Dodola Žan Girandon, Pia Groleger in Luka Pleskovič

Pjorkkala Dodola je tridimenzionalno tiskani keramični vodni filter, ki z giroidno strukturo iz vode učinkovito odstrani bakterije in deluje na pogon vodnega toka. Izdelek je nastal v okviru produkcijske platforme Bio 27, na kateri so se avtorji ukvarjali s problematiko onesnaženja voda. Keramični vodni filter je zasnovan s parametričnim tridimenzionalnim modeliranjem. Konstrukcija posnema­ giroidno strukturo, ki zagotavlja optimalno absorpcijo vode. Obenem je filter oblikovan kot Arhimedov vijak, kar omogoča vrtenje s tokom in potiskanje vode navzgor. Filter učinkovito odstranjuje bakterije, prepušča pa minerale. Projekt s številnimi iteracijami in gostovanji učinkovito opozarja na problematiko dostopnosti pitne vode.

Dodola FOTO: Promocijsko Gradivo

Vrtovi spregledane moči Tjaša Bavcon, Jasmina Ferček, Katja Burger Kovič – v sodelovanju s skupino žensk iz različnih kulturnih okolij in zavodom Jazon

Kolektiv Oloop Stenske tapiserije iz odsluženih delovnih oblačil so plod delavnic s skupinami priseljenk, ki se ob ročnem ­ustvarjanju povezujejo in opolnomočijo. Kolektiv Oloop je v okviru projekta socialne aktivacije Aktivno ­

SO-delujem razvil oblikovalsko metodologijo za ustvarjanje iz tekstila z namenom oblikovanja skupnosti, iskanja identitete in refleksije. Vnaprej sta zastavljena način zgibanja tekstila ter okvirna oblika tapiserije, vsaka skupina pa oblikuje lasten sistem motivov in barv. Za izdelavo uporabljajo odslužena delovna oblačila podjetja ­Lindström. Delavnice udeleženke opolnomočijo in pripravijo na varen vstop na poklicno pot.

Vrtovi spregledane moči FOTO: Promocijsko Gradivo

Oblačilo z življenjem Tomaž Draž, Urška Draž

Studio Draž Sistem oblikovanja pletenih oblačil z dolgo življenjsko dobo in prilagajanje različnim obdobjem. Avtorja že več kot 35 let razvijata odprt sistem oblikovanja pletenih oblačil, ki povezuje digitalno načrtovanje, mojstrsko izdelavo ter možnost popravil, prilagoditev in preobrazb v celotnem življenjskem ciklu oblačila. Oblačila so zasnovana tako, da se lahko spreminjajo skupaj z uporabnikom in njegovimi potrebami. Tudi po dolgoletni uporabi jih je mogoče popraviti, prilagoditi ali celovito preoblikovati, s čimer se njihov življenjski cikel nadaljuje. Proizvodnja temelji na odgovorni rabi materialov brez odpadkov, saj vsak kos pletenine dobi svoj namen ali je ponovno uporabljen za izdelavo novega oblačila.

Oblačilo z življenjem FOTO: Promocijsko Gradivo

Kvadroplašč Nataša Hrupić Gre za univerzalen kos oblačila, krojen iz osnovnih geometrijskih likov, kar zagotavlja hitro izdelavo, zmanjšanje odpadkov in prileganje ­različnim postavam. Avtorica je hotela razviti izdelek, ki je produkcijsko nezahteven in ga je mogoče ustvariti v krajšem času kot klasičen plašč. Kvadroplašč je krojen iz osnovnih geometrijskih likov, kar zagotavlja enostavno izdelavo. Zaradi uporabe poenostavljenih krojev je dober tudi izkoristek materiala, kar do 95-odstotni. Preprosta oblika omogoča enostavno prilagajanje dolžine in širine. Izdelan je iz 100-odstotne volne.

Kvadroplašč FOTO: Promocijsko Gradivo

Alpinistični nahrbtnik, izdelan po naročilu Neža Peterca

What Happened Outdoors Ročno izdelani alpinistični nahrbtniki What Happened Outdoors so prilagojeni postavi in potrebam strank, obenem so zelo trpežni in lahki. Avtorica je razvila način dela, s katerim zagotavlja, da izdelki nastanejo na podlagi jasno izraženih, dejanskih potreb namesto ne­utemeljenih želja. Vsak nahrbtnik je izdelan po telesnih merah in prilagojen posameznim dejavnostim v naravi, načinom uporabe in vremenskim razmeram, na primer vrhunskemu alpinizmu. Izdelan je iz trpežnega ultralahkega sintetičnega platna. Vsak nahrbtnik je ročno ukrojen, zašit in zalepljen, s čimer avtorica zagotovi največjo raven funkcionalnosti in vzdržljivosti. Pripada mu vseživljenjska garancija na popravila. Izdelanih je bilo okoli 150 nahrbtnikov, ki tvorijo zbirko raznovrstnih funkcij in namenov.

Alpinistični nahrbtnik, izdelan po naročilu FOTO: Promocijsko Gradivo

Naravna slamica Alenka Leber Vračko Naravna slamica iz žitnega stebla je najboljša alternativa plastičnim slamicam, saj je lokalnega izvora, biorazgradljiva in se v tekočini ne zmehča. Narejena je iz stebel žita tritikala in je trajnostna, funkcionalna alternativa plastičnim slamicam. Pridelana je lokalno in ročno obdelana, po uporabi jo je mogoče kompostirati. Med predelavo slamic nastanejo stranski produkti – klasje se uporabi za živinsko krmo, nepravilne in prekratke ostanke stebel pa avtorica uporabi za izdelavo okraskov, donira šolam za ustvarjalne delavnice ali jih porabi za zastirko na vrtu.