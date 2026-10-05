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    Kreativnost, odličnost in identiteta

    Nacionalna blagovna znamka Made in Slovenia je namenjena prepoznavanju in promociji slovenskega oblikovanja.
    V projektnem prostoru MAO je na ogled razstava (Ne)vidne povezave: pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja. FOTO: Klemen Ilovar
    Galerija
    V projektnem prostoru MAO je na ogled razstava (Ne)vidne povezave: pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja. FOTO: Klemen Ilovar
    Andrej Predin
    5. 10. 2026 | 16:40
    12:40
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    Nacionalna blagovna znamka­ Made in Slovenia, ki jo izvaja Center za kreativnost (CzK) pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, je namenjena sistematičnemu prepoznavanju, promociji in mednarodni predstavitvi slovenskega oblikovanja.

     

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    Peter Wostner: Oblikovanje je mnogo več kot estetika

     

    Vzpostavljena je bila leta 2019, njeno poslanstvo zajema povezovanje ustvarjalcev, podjetij in institucij ter večanje prepoznavnosti slovenskega oblikovanja kot pomembne kulturne in gospodarske vrednosti doma in po svetu.

    Leta 2024 je pod okriljem znamke nastal izbor slovenskih daril, saj se je izostrila potreba po naboru izdelkov, ki bi bili primerni za uradna, poslovna in protokolarna darila. Znak odličnosti Made in Slovenia prejmejo izdelki, ki jih odlikujejo odlična oblikovalska kakovost, inovativnost, trajnostna naravnanost in pretežna izdelava v Sloveniji. Nabor je premišljen, gre za povezovanje slovenske dediščine s sodobnim oblikovanjem. CzK organizira tudi druge izbore, ki sodijo pod široko okrilje kolekcije Made in Slovenia, od izdelkov Modnega inkubatorja, izdelkov iz kuratorskih pozivov in drugih kreativnih inkubatorjev.

    Pomemben del promocije slovenskega oblikovanja in kreativnosti so tudi razstave, ki omogočajo mednarodno predstavitev ustvarjalcev in izdelkov. Od leta 2019 je CzK na več kot 60 razstavah po svetu predstavil več kot 140 oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev ter dvignil raven prepoznavnosti slovenskega oblikovanja.

    IZBOR RAZSTAVLJENIH PREDMETOV

    Vaze iz naravne in reciklirane gline

    Rok Oblak
    Salto Dionys

    Izdelane so z uporabo ročne ekstrudirne naprave na šablone ter z ustvarjanjem raznovrstnih tekstur poudarjajo značaj divje gline.

    Vaze odsevajo fascinacijo nad raziskovanjem lokalne naravne gline, ki jo avtor nabira na gradbiščih in v gozdu v bližnji okolici Ljubljane ali pridobi od lokalnih lončarjev. Avtor je izbral cenovno dostopen material in razvil način izdelave, ki temelji na zmožnosti lastnega telesa. Razvil je napravo za ročno stiskanje gline, preprost, vendar dovršen sistem, ki s šablonami omogoča ustvarjanje unikatnih oblik in tekstur. Pomemben del prakse so delavnice ekstrudiranja vaz, ki spodbujajo izdelovalniško kulturo in udeležence povežejo z vrhunskim oblikovanjem.

     

    Vaze iz naravne in reciklirane gline FOTO: Promocijsko Gradivo
    Vaze iz naravne in reciklirane gline FOTO: Promocijsko Gradivo

    Predmet – izdelki iz konopljinega betona

    Lenart Piano
    Pia Pekolj

    Predmet je izdelek iz konopljinega betona brez strogo določene funkcije. Nastal je z namenom ozaveščanja o regenerativni naravi materiala. ​Izdelan je iz biokompozitnega materiala iz lokalnega konopljinega drobirja in naravnega hidravličnega apna. Material ima zaradi biorazgradljivosti in negativnega ogljičnega odtisa potencial v trajnostnem gradbeništvu. Pri nas poleg proizvajalcev primanjkuje zanimanja za gradnjo iz konopljinega betona. Predmet je vstopna točka za izobraževanje o koristih tega materiala z namenom popularizacije njegove uporabe. Predmeti so izdelani ročno, v majhnih serijah in nimajo strogo določenega načina uporabe.

     

    Predmet – izdelki iz konopljinega betona FOTO: Promocijsko Gradivo
    Predmet – izdelki iz konopljinega betona FOTO: Promocijsko Gradivo

    Stol C2210

    Boštjan Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič
    Donar

    Gre za lahkoten stol, v celoti izdelan iz jekla, kar zagotavlja konstrukcijsko stabilnost, udobno prožnost, dolgoživost in enostavno reciklažo. Ta stol odseva vse, k čemur avtorja stremita tudi pri arhitekturnem projektiranju – brezčasnost, univerzalnost, funkcionalnost in tehnološko dovršenost.

    Je lahkoten po teži in obliki. Z ikonično obliko in vzdržljivostjo zagotavlja trajnostnost na več ravneh, od čustvene do materialne. Če na prvi pogled deluje hladno in krhko, se ob uporabi izkaže s stabilnostjo in udobjem. V podjetju Donar so izdelek optimizirali z vidika izdelave in razvili možnost zlaganja stolov v kačo za boljši izkoristek prostora pri transportu.

     

    Stol C2210 FOTO: Promocijsko Gradivo
    Stol C2210 FOTO: Promocijsko Gradivo

    HEX cor – polifonični sintetizator

    Anže Sekelj
    Staš Vrenko
    Hex Haus

    Gre za kompakten polifonični sintetizator za ustvarjanje elektronske glasbe, primeren tako za začetnike kot za profesionalne glasbenike. Osnova HEX cora je šestkotna plošča z razkritim funkcionalnim tiskanim vezjem, ki deluje kot uporabniški vmesnik, zato ni potrebe po ohišju ali tipkah. Nanj je mogoče igrati s pritiskom na taktilne površine, na voljo je pet potenciometrov za moduliranje zvoka, snemanje in »loopanje«.

    Združljiv je z različnimi inštrumenti in enostaven za prenašanje. Na voljo je že sestavljen in v različici »naredi sam«, zato se odlično obnese kot vstopna točka v izdelovalništvo elektronskih naprav. Na podlagi ustvarjalnih delavnic s skupnostnim iterativnim razvojem je prerasel v mednarodno tržno uspešen izdelek.

     

    HEX cor – polifonični sintetizator FOTO: Promocijsko Gradivo
    HEX cor – polifonični sintetizator FOTO: Promocijsko Gradivo

    Svečniki

    Nikolaj Salaj
    Anja Mencinger
    Folds

    Svečniki znamke Folds so domišljen oblikovalski kos, ki nastane z minimalnim posegom v industrijski polizdelek, aluminijasto palico. Avtorja je k razvoju spodbudilo dejstvo, da pri nas veliko proizvajalcev izdeluje kovinske polizdelke. Ideja za aluminijaste svečnike se je porodila, ko sta obiskala podjetje Weber v Škofji Loki, v katerem obdelujejo kovinske palice in cevi.

    Razvila sta koncept svečnika, ki je narejen z minimalnim posegom v industrijski prefabrikat – valjasto palico iz recikliranega aluminija. Ta pristop, pri katerem sta z majhno, enostavno spremembo polizdelek spremenila v funkcionalen oblikovalski kos z veliko dodano vrednostjo, sta poimenovala »mini«.

     

    Svečniki FOTO: Promocijsko Gradivo
    Svečniki FOTO: Promocijsko Gradivo

    Kolesarski sedež Lupina Monocoque Open

    Žiga Gorjup
    Berk‑Vehovar Kompoziti

    Gre za karbonski kolesarski sedež, izdelan iz enega kosa, kar zagotavlja vzdržljivost, obenem pa je prožen in udoben.

    V podjetju Berk so razvili cestni kolesarski sedež, pri katerem so odpravili konstrukcijske šibke točke: lepljenje spojev in uporabo različnih materialov. Rezultat je sedež, izdelan iz ogljikovih vlaken in epoksi smole, ki je zelo tanek, lahek, prilagodljiv in vzdržljiv. Tehta okoli 100 gramov, zdrži pa do 100 kilogramov. Zaradi prožnosti se udobno prilagaja telesu in se med vožnjo giblje s kolesarjem, kar odpira nov koncept v svetu športnih in ljubiteljskih kolesarskih sedežev.

     

    Kolesarski sedež Lupina Monocoque Open FOTO: Klemen Ilovar
    Kolesarski sedež Lupina Monocoque Open FOTO: Klemen Ilovar

    Dodola

    Žan Girandon, Pia Groleger in Luka Pleskovič
    Pjorkkala

    Dodola je tridimenzionalno tiskani keramični vodni filter, ki z giroidno strukturo iz vode učinkovito odstrani bakterije in deluje na pogon vodnega toka. Izdelek je nastal v okviru produkcijske platforme Bio 27, na kateri so se avtorji ukvarjali s problematiko onesnaženja voda.

    Keramični vodni filter je zasnovan s parametričnim tridimenzionalnim modeliranjem. Konstrukcija posnema­ giroidno strukturo, ki zagotavlja optimalno absorpcijo vode. Obenem je filter oblikovan kot Arhimedov vijak, kar omogoča vrtenje s tokom in potiskanje vode navzgor. Filter učinkovito odstranjuje bakterije, prepušča pa minerale. Projekt s številnimi iteracijami in gostovanji učinkovito opozarja na problematiko dostopnosti pitne vode.

     

    Dodola FOTO: Promocijsko Gradivo
    Dodola FOTO: Promocijsko Gradivo

    Vrtovi spregledane moči

    Tjaša Bavcon, Jasmina Ferček, Katja Burger Kovič – v sodelovanju s skupino žensk iz različnih kulturnih okolij in zavodom Jazon
    Kolektiv Oloop

     

    Stenske tapiserije iz odsluženih delovnih oblačil so plod delavnic s skupinami priseljenk, ki se ob ročnem ­ustvarjanju povezujejo in opolnomočijo. Kolektiv Oloop je v okviru projekta socialne aktivacije Aktivno ­
    SO-delujem     razvil oblikovalsko metodologijo za ustvarjanje iz tekstila z namenom oblikovanja skupnosti, iskanja identitete in refleksije. Vnaprej sta zastavljena način zgibanja tekstila ter okvirna oblika tapiserije, vsaka skupina pa oblikuje lasten sistem motivov in barv. Za izdelavo uporabljajo odslužena delovna oblačila podjetja ­Lindström. Delavnice udeleženke opolnomočijo in pripravijo na varen vstop na poklicno pot.

     

    Vrtovi spregledane moči FOTO: Promocijsko Gradivo
    Vrtovi spregledane moči FOTO: Promocijsko Gradivo

    Oblačilo z življenjem

    Tomaž Draž, Urška Draž
    Studio Draž

    Sistem oblikovanja pletenih oblačil z dolgo življenjsko dobo in prilagajanje različnim obdobjem. Avtorja že več kot 35 let razvijata odprt sistem oblikovanja pletenih oblačil, ki povezuje digitalno načrtovanje, mojstrsko izdelavo ter možnost popravil, prilagoditev in preobrazb v celotnem življenjskem ciklu oblačila. Oblačila so zasnovana tako, da se lahko spreminjajo skupaj z uporabnikom in njegovimi potrebami. Tudi po dolgoletni uporabi jih je mogoče popraviti, prilagoditi ali celovito preoblikovati, s čimer se njihov življenjski cikel nadaljuje. Proizvodnja temelji na odgovorni rabi materialov brez odpadkov, saj vsak kos pletenine dobi svoj namen ali je ponovno uporabljen za izdelavo novega oblačila.

     

    Oblačilo z življenjem FOTO: Promocijsko Gradivo
    Oblačilo z življenjem FOTO: Promocijsko Gradivo

    Kvadroplašč

    Nataša Hrupić

    Gre za univerzalen kos oblačila, krojen iz osnovnih geometrijskih likov, kar zagotavlja hitro izdelavo, zmanjšanje odpadkov in prileganje ­različnim postavam.

    Avtorica je hotela razviti izdelek, ki je produkcijsko nezahteven in ga je mogoče ustvariti v krajšem času kot klasičen plašč. Kvadroplašč je krojen iz osnovnih geometrijskih likov, kar zagotavlja enostavno izdelavo. Zaradi uporabe poenostavljenih krojev je dober tudi izkoristek materiala, kar do 95-odstotni. Preprosta oblika omogoča enostavno prilagajanje dolžine in širine. Izdelan je iz 100-odstotne volne.

     

    Kvadroplašč FOTO: Promocijsko Gradivo
    Kvadroplašč FOTO: Promocijsko Gradivo

    Alpinistični nahrbtnik, izdelan po naročilu

    Neža Peterca
    What Happened Outdoors

    Ročno izdelani alpinistični nahrbtniki What Happened Outdoors so prilagojeni postavi in potrebam strank, obenem so zelo trpežni in lahki.

    Avtorica je razvila način dela, s katerim zagotavlja, da izdelki nastanejo na podlagi jasno izraženih, dejanskih potreb namesto ne­utemeljenih želja. Vsak nahrbtnik je izdelan po telesnih merah in prilagojen posameznim dejavnostim v naravi, načinom uporabe in vremenskim razmeram, na primer vrhunskemu alpinizmu. Izdelan je iz trpežnega ultralahkega sintetičnega platna. Vsak nahrbtnik je ročno ukrojen, zašit in zalepljen, s čimer avtorica zagotovi največjo raven funkcionalnosti in vzdržljivosti. Pripada mu vseživljenjska garancija na popravila. Izdelanih je bilo okoli 150 nahrbtnikov, ki tvorijo zbirko raznovrstnih funkcij in namenov.

     

    Alpinistični nahrbtnik, izdelan po naročilu FOTO: Promocijsko Gradivo
    Alpinistični nahrbtnik, izdelan po naročilu FOTO: Promocijsko Gradivo

    Naravna slamica

    Alenka Leber Vračko

    Naravna slamica iz žitnega stebla je najboljša alternativa plastičnim slamicam, saj je lokalnega izvora, biorazgradljiva in se v tekočini ne zmehča.

    Narejena je iz stebel žita tritikala in je trajnostna, funkcionalna alternativa plastičnim slamicam. Pridelana je lokalno in ročno obdelana, po uporabi jo je mogoče kompostirati. Med predelavo slamic nastanejo stranski produkti – klasje se uporabi za živinsko krmo, nepravilne in prekratke ostanke stebel pa avtorica uporabi za izdelavo okraskov, donira šolam za ustvarjalne delavnice ali jih porabi za zastirko na vrtu.

     

    Naravna slamica FOTO: Promocijsko Gradivo
    Naravna slamica FOTO: Promocijsko Gradivo

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    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
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    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Ko se pojavi poslovna priložnost, šteje vsaka ura

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 12:04
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
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    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
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    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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