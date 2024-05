Kultura bo trajnostna in dostopna vsem prebivalcem

V nadaljevanju preberite:

»Leta 2031 bo kultura z uresničevanjem nacionalnega programa stabilno in visoko javno financirana, močno in regionalno enakomerno prisotna v lokalnih skupnostih, trajnostna, dostopna vsem prebivalcem, vključena v druge resorje, mednarodno pa močno in ustaljeno povezana. Delovne razmere za delavce v kulturi bodo stabilne, kultura bo temeljila na participativnih in demokratičnih kulturnih institucijah,« beremo v osnutku resolucije, ki jo bo vlada obravnavala danes.