Urednik kulture Andrej Predin komentira uvedbo kulturnega bona v vrednosti 200 evrov za vsakega mladega ob vstopu v polnoletnost.
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Ali je 200 evrov naložba v prihodnost ali zgolj še en državni bon? FOTO: Matej Družnik
Delov urednik kulture Andrej Predin komentira uvedbo kulturnega bona v vrednosti 200 evrov za vsakega mladega ob vstopu v polnoletnost.
Ukrep, ki naj bi mladim približal kulturo, kulturnim ustvarjalcem prinesel dodatno občinstvo, slovenski kulturni ponudbi pa novo spodbudo.
Toda ali lahko enkratna finančna spodbuda res ustvari trajne kulturne navade? In ali je 200 evrov naložba v prihodnost ali zgolj še en državni ...
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