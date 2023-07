Kultura na recept za zdravje in dobro počutje

V nadaljevanju preberite:

Tovrstne iniciative so v razcvetu tudi v Združenem kraljestvu, kjer naj bi bilo do leta 2024 vsaj 900 tisoč ljudi prek svoje ambulante družinskega zdravnika lahko napotenih na socialno predpisovanje, na Irskem ter v skandinavskih državah, med katerimi tako v regulatornem kot investicijskem smislu prednjačita Švedska in Finska – finsko mesto Tampere napotnice za umetnost predvideva za otroke vseh starosti, ki obiščejo pediatra, s sredstvi ministrstva za izobraževanje in kulturo pa so uveljavili tudi kartico Kaikukortti, s katero lahko mladi, odrasli in družine, ki so v težkem finančnem položaju, dobijo brezplačne vstopnice za koncerte, festivale, gledališke predstave in drugo ter se udeležujejo tečajev za odrasle.