»Kultura se začenja z dialogom s samim seboj«

Ignacija Fridl Jarc, nova sekretarka na ministrstvu za kulturo, je nedvomno za slovenske razmere zelo nenavadna osebnost. Z doktoratom na temo Platonovega nauka o resnici z vidika lepega in umetnosti, monografijo Jezik v filozofiji starih Grkov in sodelovanjem pri prevodu integralne izdaje prvih starogrških filozofov Fragmenti predsokratikov bi si njeno delovanje predstavljali bolj v akademskem kabinetnem okolju kot na izpostavljenem mestu v sistemu izvršilne oblasti.Nič manj nenavadno ne zvenita vsebina in ton njenih razmišljanj, saj brez zadržkov uporablja izraze, ki zvenijo drugače od danes na kulturniški sceni prevladujočega ...