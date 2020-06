FOTO:Kultura umira, a bo znova vstala

V tretji akciji za kulturo so umetniki legli na cesto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Petkovo vstajenje

Umetniki bodo med poletjem proteste nadaljevali in svoje cilje še bolj jasno izrazili. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Sloveniji je dober umetnik mrtev umetnik, ker mu ni treba plačevati prispevkov, so člani aktiva delavk in delavcev v kulturi povedali na enem od prejšnjih protestov. Na današnji Poslednji akciji za kulturo so s performansom uprizorili simbolno smrt umetnika in kulture.Nekaj več kot sto umetnikov in umetnic se je danes ob 15. uri zbralo na Muzejski ploščadi, in ko je žvižg piščalke oznanil premik, krenilo proti ministrstvu za kulturo. Tam so pred vhodom v stavbo ministrstva protestno legli na cesto in obmirovali za nekaj minut. Ko se je spet oglasil žvižg piščalke, so se mirno razšli.»Tu sem, da bi podprla kolege samostojne umetnike, sama imam srečo, da sem redno zaposlena. Če protestiram, rada protestiram mirno, ker je glasnosti že tako dovolj. Prepričana sem, da se z vztrajnostjo vedno prerase plevel,« je povedala udeleženka protesta, igralka ljubljanske Drame.To je bila tretja akcija za kulturo, ki so jih v preteklih tednih vsak torek izvajali umetniki in kulturniki pred ministrstvom za kulturo, ki se, kot so opozorili, ne odziva na njihove pozive, prošnje in predloge za izboljšanje stanja v kulturi po krizi zaradi covida-19. S prvo akcijo so hoteli opozoriti na vse neodgovorjene apele, s katerimi so polepili stekleno pročelje ministrstva, z drugo so prepustili pristojnim svoje ustvarjalne rekvizite, da bi lahko oni z njimi ustvarjali »živo kulturo«, če je že umetnikom to onemogočeno. Ko sta igralcainodložila pred vrati tudi oblačila, je to sekretarka ministrstva za kulturo Ignacijaoznačila za nekulturno gesto, medtem ko so opozicijski poslanci na nedavni nujni seji za kulturo in gospodarstvo v tem jasno prepoznali gesto, ki pomeni bolečino in razgaljenje. Soniboj Knežak iz SD je sekretarki celo pojasnil: »Oprostite, ti ljudje bodo v prihodnjih mesecih goli in bosi.«Seveda umetniki, ki niso dočakali drugih odmevov, učinkov in ukrepov pristojnega ministrstva, niso obupali in so vstajenje od mrtvih napovedali za ta petek, ko se nameravajo formirati v blok ter pridružiti rednim petkovim protestom. »Docela jasno nam je, da ministrstvo za kulturo in vlada stremita k ekstremno moralističnim in cenzorskim pogledom na umetnost in umetniško svobodo, v kulturni ponudbi med prebivalstvom pa resno ogrožata tako njeno pluralno širino kakor kozmopolitizem in globino,« je sporočil aktiv delavk in delavcev v kulturi.»Najbolj žalostno pri vsej stvari je, da kljub akcijam ni bilo dialoga. Ministrstvo se ves čas izogiba odgovorom in odgovornosti. A to po svoje niti ne preseneča, saj je Janševa vlada že leta 2008 ukinila ministrstvo za kulturo in ga priključila superministrstvu ter tako razvodenila njegovo pomembnost. Zato danes minister Simoniti na tem mestu ni po naključju in ni naključje, da je od začetka tiho. Tako je za to vlado najbolj učinkovit,« je povedal umetnikin dodal: »Tepih iz začasnih trupel je zgovoren sam po sebi, seveda pa to ni poslednja akcija. Upam, da nas bo kdaj združilo še kaj drugega kot skupni sovražnik.«je opozorila na sistemsko neurejenost področja kulture, ki je izginila tudi iz pedagoških programov v šolah. »To je dolgoročna težava, ki bi jo morali začeti reševati predvčerajšnjim,« je poudarila članica aktiva, ki je že napovedal, da bo delo poleti prestavil na drugo raven. »S kratkoročnimi cilji zahtev za podaljšanje temeljnega mesečnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov do konca tega leta ter dolgoročno (a ključno!) korenite sistemske spremembe na področju kulture, ki so neobhodne.«