FOTO:Kultura v časih pandemije razgalja družbo

Uvodno preventivno omejevanje zbiranja ljudi je v začetku marca prizadelo delovanje številnih javnih kulturnih ustanov, kot po tekočem traku so se vrstile odpovedi koncertov in drugih dogodkov. Sprva so na daljnosežnost situacije opozarjali vodstveni kadri ustanov in organizatorji prireditev, v drugem valu pa je stiska prizadela na desettisoče samozaposlenih. Kako obsežni bodo vladni ukrepi in kdo bo do njih upravičen, je bilo sprva neznano, dodatno negotovost sta prinesla menjava vlade in prihod novega ministra za kulturo Vaska Simonitija. Ob prevzemu ministrstva je, kot je običajno in pričakovano, sestavil novo ekipo ...