FOTO:Kulturni dogodki z domačega kavča

Glasbeniki in glasbenice ter ljubitelji­ glasbe so bili med prvimi, ki so svojo­ izolacijo hoteli deliti z drugimi. Tako so prejšnjo nedeljo nastopili na balkonih in dvoriščih po državi. To so ponovili tudi to nedeljo. Kar nekaj glasbenikov se je odločilo za stalne nastope v svoji dnevni sobi, harmonikar Jure Tori vsak dan v živo ob 18.30 z vrha Orleka­ prenaša svoj mini koncert, klaviaturist Miha Renčelj pa ob isti uri ­improvizira doma.Vsak delavnik ob 17.30 založba Dallas Records in koncertna agencija Marc Music vabita na druženje z glasbeniki na družbenih omrežjih, kjer kratkočasijo gledalce z glasbo, besedo in idejami, ...