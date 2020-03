FOTO:Kulturni hrami brez gledalcev, marsikje se skušajo prilagoditi

Brez Dnevov komedije

FOTO: Voranc Vogel/Delo



Kinodvorane ostajajo odprte

Odpovedani koncerti

Razstave MG+MSUM ostajajo odprte za posameznike in manjše skupine. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Razstave brez otvoritev

Uredba Ministrstva za zdravje o prepovedi prireditev v zaprtih prostorih z več kot 100 udeleženci je marsikje povzročila odpoved celotnih javnih programov, marsikje skušajo dostopnost programov prilagoditi, tudi tako, da nižajo število razpoložljivih vstopnic. Razmere se spreminjajo iz dneva v dan ali ure v uro, z njimi tudi odločitve vodstev.V osrednji kulturni ustanovi, ljubljanskem, so z izjemo razstav prestavili ali odpovedali vse prireditve, ki so bile na programu do vključno 15. marca.Sodeč po objavah na spletnih straneh in obvestilih, ki smo jih prejeli iz slovenskih gledališč, so se v teh odločili predvsem za umik predstav z velikih odrov, program na malih ostaja.V ljubljanskibodo ohranili predstave in druge dogodke v Mali drami, Drama Kavarni in na levem odru. Vso odpovedali vse predstave, ki so na programu do izteka marca. Vso odpovedali predstave, ki so na sporedu na velikem odru do 13. marca, napovedan spored na Mali sceni pa ostaja nespremenjen. Število sedežev v njej so omejili na 75.so odpovedali predstave v zgornji dvorani, na katerih bi se zbralo več gledalcev. Spored predstav v spodnji dvorani, program Dežela pridnih in program Nove pošte ostaja do nadaljnjega nespremenjen. Vza 12. marec še napovedujejo premiero predstave Postaja samobitno, namenjene manjšemu številu obiskovalcev, medtem ko bo nedeljska predstava odpadla. Vbodo omejili število vstopnic na Velikem odru in Odru pod zvezdami, ostali odri pa imajo, kot so zapisali, manjše število sedežev. Program zaenkrat ostaja nespremenjen.so do nadaljnjega odpovedali vse predstave in koncerte v Veliki, Stari in Kazinski dvorani ter v dvorani Union. Vso odpovedali vse predstave na Velikem odru, vključno s festivalom Dnevi komedije. Podobno so vse predstave na velikem odru do 15. marca odpovedali v. Vse prireditve so prestavili tudi v. Vso odpovedali celoten program do 22. marca.so objavili, da bodo tamkajšnje predstave v okvirih dovoljenih parametrov še naprej potekale nemoteno. Enako v, v katerem napovedujejo strogo upoštevanje navodil in priporočil vseh pristojnih ustanov. Vso zapisali, da so v dvoranah uvedli nov sedežni režim, ki dovoljuje večji razmak med obiskovalci. Med njimi je vsaj en vmesni sedež prost, vsaka druga vrsta v dvorani je prazna, število obiskovalcev dvorane pa omejeno na do 100 ljudi.Do preklica so odpovedani koncerti. Jutrišnji koncert Mladih virtuozov je prestavil tudi. Vso prestavili več dogodkov do 18. 3., ohranili bodo tiste s predvidoma manj obiskovalci.Zelo veliko odpovedi dogajanja, ki je bilo na sporedu do konca marca, je tudi v. Vse knjižnice v njenem okviru sicer delujejo po običajnem urniku.Muzeji in razstavišča ostajajo odprti, v njih so se sodeč po doslej objavljenih ukrepih odpovedali predvsem formalnim otvoritvam in obrazstavnim programom. Vso vse napovedane prireditve prestavili, muzej je odprt le za posameznike, za napovedane skupine ne. Vso zaradi trenutnih okoliščin odpovedali javne prireditve, kot so vodstva, predavanja in ustvarjalne delavnice za otroke.Razstaveostajajo odprte za posameznike in manjše skupine. Vse javne prireditve so odpovedane tudi vostaja odprt za posameznike in manjše skupine. Sodeč po sporočilih iz razstavišč bodo odpovedana tudi odprtja razstav, kar pomeni, da bodo nove razstave dostopne brez teh.