    Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba

    Center za kreativnost, prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike, deluje kot eden od temeljev sektorja.
    Na konferenci Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij, ki se je v MAO odvila 3. septembra (na fotografiji udeleženci), so razpravljali o vlogi kulturnih in kreativnih industrij pri pospeševanju inovacij, medsektorskega sodelovanja in trajnostnih sprememb. FOTO: Matjaž Tančič
    Na konferenci Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij, ki se je v MAO odvila 3. septembra (na fotografiji udeleženci), so razpravljali o vlogi kulturnih in kreativnih industrij pri pospeševanju inovacij, medsektorskega sodelovanja in trajnostnih sprememb. FOTO: Matjaž Tančič
    Pia Prezelj
    13. 9. 2025 | 06:00
    9:30
    Začetki Centra za kreativnost (CzK) segajo v leto 2017, danes pa velja za enega od glavnih podpornikov kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) ter njegovih ustvarjalcev, katerih delovanje spodbuja tako doma kot po svetu. Ob tem je, kot so poudarili na CzK, ključno, da je sektor »vse bolj relevanten za razvoj zdrave družbe in vzdržnega gospodarstva ter nepogrešljiv pri soočanju z ekološkimi, demografskimi, tehnološkimi in drugimi razvojnimi izzivi«.

    Kot je v enem od poročil CzK dejal Matevž Čelik, tedanji direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), pod okriljem katerega deluje Center za kreativnost, je razvojna vloga ustvarjalnih poklicev in dejavnosti v družbi in gospodarstvu edinstvena, zmogljivosti arhitekture, oblikovanja, oglaševanja, računalniškega programiranja, glasbe, gledališča, literature, kulturne dediščine in drugih dejavnosti, ki jih imenujemo kulturni in kreativni sektor (KKS), pa so raznovrstne in v veliki meri neizkoriščene.

    Prav zato je eden od namenov CzK »zapolniti raziskovalne, načrtovalske in proizvodne vrzeli v KKS ter prispevati k vzpostavitvi pogojev, v katerih bodo lahko ustvarjalci in podjetja s skupnim delom v polni meri izkoristili zmogljivosti in potenciale, s katerimi razpolagajo.«

    To velja tudi za socialne in ekonomske potenciale sektorja, saj je, kot pravi vodja CzK Anja Zorko, kulturni in kreativni sektor »eno od področij, ki se ga neupravičeno podcenjuje. Pogosto slišimo, da gre zgolj za strošek ali hobi, v resnici pa ustvarja konkretne gospodarske učinke in hkrati ponuja rešitve za družbene izzive. Leta 2017 je v kreativni ekonomiji v Sloveniji delalo skoraj 52.000 ljudi, kar je okoli sedem odstotkov vseh zaposlenih, skupaj so ustvarili skoraj tri milijarde evrov prihodkov v celotnem gospodarstvu – več kot kemična industrija in primerljivo z avtomobilsko. To niso majhne številke.«

    Kot je dodala sogovornica, je posledice zdravega in živahnega sektorja čutiti tudi širše, saj ustvarjalci pogosto razvijajo družbeno odgovorne ali krožne modele dela in poslovanja, okolju prijazne in lokalne materiale, lokalno proizvodnjo in tako dalje. »Kultura krepi socialno kohezijo, vključuje ranljive skupine in izboljšuje duševno zdravje; kar je za starajoče se družbe izjemno pomembno. Kreativni poklici so pionirji na področju novih tehnologij, od umetne inteligence do razširjene resničnosti.

    In ne nazadnje – prav ustvarjalci razvijajo netehnološke inovacije, nove poslovne modele in uporabniške izkušnje, brez katerih tehnološki razvoj pogosto ne pride do ljudi«. Ključno je tudi, da je KKS multiplikator, pravi Anja Zorko. »Vsak evro, vložen v sektor, se prelije v turizem, izobraževanje, digitalno ekonomijo in znanost. Zato kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba v prihodnost.«

    Med uspešnimi projekti, podprtimi od CzK, je tudi lesena modularna igrača Konstrukta, ustvarjena po konceptu Nika Kralja. FOTO: Klemen Ilovar
    Med uspešnimi projekti, podprtimi od CzK, je tudi lesena modularna igrača Konstrukta, ustvarjena po konceptu Nika Kralja. FOTO: Klemen Ilovar

    Iz tekmecev v zaveznike

    Tudi Barbara Predan, izredna profesorica ter prodekanja za razvojno in raziskovalno področje na UL ALUO, je poudarila, da je kulturni in kreativni sektor »prisoten v vseh porah družbe: gospodarstvu, kulturi, zdravstvu, izobraževanju, tehnologiji in tako dalje. Povedano drugače, kljub sistematičnemu podcenjevanju je svet brez KKS preprosto nezamisljiv. Neznosna lahkost, s katero je spregledan, zgolj potrjuje, kako temeljito je integriran v vse okoli nas.

    Ko primeš mobilni telefon v roke, držiš rezultat kulturnega in kreativnega sektorja. Ko odpreš katerokoli aplikacijo, je to rezultat sektorja. Ko greš v park, si v rezultatu sektorja. Obleka, ki jo nosimo, je rezultat sektorja. In tako dalje.« Kot pravi, je njegova podstat kreativnost, »tehnološka ali mehka inovacija je pogosto njena nadgradnja ali njen učinek. Prav to zadnje je ključno, saj učinek prinaša koristi tako širši družbi kot gospodarskemu sektorju.«

    Kot je poudaril Miloš Kosec, docent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, je bil CzK ob ustanovitvi novost v slovenskem prostoru in »nujen korektiv vse bolj zaostrenih delovnih in materialnih pogojev na polju kulture in kreativnosti. Zlata doba slovenskega industrijskega oblikovanja, grafičnega oblikovanja in drugih oblik svobodnega kreativnega delovanja v drugi polovici dvajsetega stoletja se je lahko zgodila v veliki meri tudi zaradi materialnih pogojev, ki so omogočali prostor eksperimenta, odprto sodelovanje z industrijo ter dostop do velikih projektov tudi za samostojno delujoče umetnike in kreativce.«

    V novem tisočletju se je materialna podstat delovanja v kulturi spremenila, meni sogovornik, »kreativnost je pogosto samo evfemizem za outsourcing [najemanje zunanjih izvajalcev] in zniževanje stroškov. CzK je z infrastrukturo, financiranjem, v veliki meri pa tudi z izobraževalnimi dogodki in raziskovalno dejavnostjo, omogočil večjo opolnomočenje kreativnega sektorja. To pomeni tudi izjemno pomembno spremljanje stanja sektorja ter omogočanje povezovanja med pogosto atomiziranimi akterji na trgu.«

    Delovanje centra omogoča, da ustvarjalci v kulturi in kreativnih industrijah niso samo tekmeci, ampak pogosteje kot prej tudi sodelavci in zavezniki, je dodal Miloš Kosec. »CzK je odprl polje sistemski podpori kreativnemu sektorju, ki šele vzpostavlja možnost manj instrumentaliziranega delovanja v odnosu do trga. Zdi se mi, da je preteklo delo CzK lepo pokazalo, kaj je pred njegovo ustanovitvijo v našem prostoru manjkalo, pa tudi, kako odločilno za kakovost sektorja bi bilo njegovo delovanje podpreti s stalnim in stabilnim sistemom financiranja.«

    Slednje je izpostavila tudi Barbara Predan, ki pravi, da bi kontinuirana in stabilna podpora pomenila »možnost dolgoročnega načrtovanja – omogočila bi razvoj programov, spremljanje učinkov delovanja podprtih projektov, vzpostavitev dolgoročnih načinov kvalitativnega in kvantitativnega merjenja vloge KKS, pa tudi odpiranje pogojev za potencialnost KKS v družbi.«

    CzK je podprl tudi izvedbo delavnic tradicionalne obdelave lesa in gradnje z lesom Hiše Mandrove. FOTO: arhiv kolektiva Hiša Mandrova
    CzK je podprl tudi izvedbo delavnic tradicionalne obdelave lesa in gradnje z lesom Hiše Mandrove. FOTO: arhiv kolektiva Hiša Mandrova

    Nova sodelovanja, delovna mesta in izdelki

    Center za kreativnost, ki z razpisi ministrstva za kulturo ustvarja podporno okolje za razvoj sektorja, z rednim izvajanjem raziskav pa je leta 2020 zagotovil prvi celostni vpogled v njegovo delovanje, jezik ustvarjalnosti prevaja v jezik gospodarstva in politike, pravi Anja Zorko.

    Njegova največja dodana vrednost je, da »spodbuja eksperimentiranje tam, kjer trg še ne vidi interesa. Daje prostor idejam, ki so danes še tvegane, jutri pa lahko postanejo nove industrije. Hkrati gradi ekosistem – od raziskav in kampanj, ki dvigajo zavest o pomenu ustvarjalnosti, do programov mentorstev, inkubatorjev in internacionalizacije. Na kratko: CzK je katalizator povezav med ustvarjalnostjo, gospodarstvom, znanostjo, tehnologijo in umetnostjo. Prav na teh presečiščih nastajajo prebojne rešitve.«

    Uspešnih projektov, umeščenih na omenjena presečišča in podprtih z javnimi razpisi, je veliko – od lesene modularne igrače Konstrukta, ustvarjene po konceptu Nika Kralja, toplotne črpalke Adept, svetila Reflect ter razvoja znamk oblačil Just A Corpse in Mila.Vert do pripovedovalskih orodij Pravljičnega studia, delavnic tradicionalne obdelave lesa in gradnje z lesom Hiše Mandrove ter vzpostavitve delovnega mesta literarnega agenta pri založbi Goga.

    Nove pobude in projekte Center za kreativnost pozdravlja tudi z razpisom Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij – CzK 2025, odprtim do 26. septembra, ki ga je v začetku meseca spremljala istoimenska konferenca, na kateri so predstavili nove strateške usmeritve CzK v okviru evropske kohezijske politike 2024–2028 ter razpravljali o vlogi kulturnih in kreativnih industrij pri pospeševanju inovacij, medsektorskega sodelovanja in trajnostnih družbenih sprememb.

    Kot je poudarila Anja Zorko, je ključno, da CzK kot vozlišče, ki povezuje in podpira več tisoč ustvarjalcev, podjetnikov, samozaposlenih, organizacij in partnerjev, s tovrstnimi razpisi omogoča »nova sodelovanja, ustvarja nova delovna mesta, razvija inovativne izdelke in storitve ter jih uspešno predstavlja doma in v tujini. Dokazujemo, kako velik potencial ima naš sektor, in ustvarjamo učinke, ki prispevajo k razvoju gospodarstva in družbe.«

