Leon Štukelj in Božidar Jakac sta bila sošolca

V Dolenjskem muzeju, ki je bil ustanovljen pred 70 leti, zaradi epidemije koronavirusne bolezni pomembno obletnico praznujejo drugače, kot so načrtovali. Z razstavo Dragocenih 70, ki se odpira danes, na panojih na Muzejskih vrtovih v Novem mestu predstavljajo 70 najbolj dragocenih predmetov iz njihovih bogatih in v strokovnih krogih cenjenih­ zbirk. Je bil izbor predmetov za ­Dragocenih 70 zahtevno delo?Kustosi na vseh oddelkih so pripravili širši nabor reprezentančnih predmetov. To so predmeti, ki imajo po njihovem predpono naj-, kar pomeni, da niso le najdragocenejši, ampak so lahko najpomembnejši, najlepši, najzanimivejši … ...