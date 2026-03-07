Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

Z razglasitvijo leta Zofke Kveder v poklon izjemni slovenski pisateljici, prevajalki, urednici, novinarki in založnici, pa tudi aktivistki in borki za pravice žensk, smo naredili korak v smeri odprave zgodovinske krivice, saj so njena dela in osebna zgodba širši javnosti še vedno ­premalo znana.

Življenje Zofke Kveder se bere kot scenarij za film. Rojena je bila 22. aprila 1878 v delavski družini v Ljubljani. Njeno otroštvo so zaznamovali težke življenjske razmere, finančne stiske in očetov alkoholizem. Obiskovala je ljudsko šolo na Blokah, nato pa leta 1893 končala uršulinsko šolo v Ljubljani, eno od redkih ustanov, ki so izobraževale dekleta. Pozneje se je zaposlila pri odvetniku Ivanu Šušteršiču, kjer je opravljala pisarniška dela. V tistem času je že gojila ljubezen do literature ter spoznala hrvaškega pesnika in zdravnika Vladimirja Jelovška, s katerim se je pozneje poročila. Že njena zgodnja leta je močno zaznamovala želja po neodvisnosti in samozadostnosti.

Leta 1899 se je preselila v Trst, sledila je selitev v Švico, nato v München, marca leta 1900 se je ustalila v Pragi. Z Jelovškom se jima je rodila hči Vladoša, a je zakon zaradi nezvestobe kmalu zapadel v krizo. Leta 1906 sta se preselila v Zagreb, kjer sta se jima rodili hčerki Maša in Mira. Po propadu zakona se je leta 1912 preselila k politiku Juraju Demetroviću – ta se je zaradi protivladnega delovanja leta 1914 znašel za zapahi.

Prva svetovna vojna jo je pahnila v finančno krizo. Leto 1919 je prineslo naslednji udarec, saj je zaradi španske gripe med študijem v Pragi umrla njena hči Vladoša. Po vrnitvi iz zapora je Demetrović postal vpliven politik in je večino časa preživel v Beogradu, z Zofko Kveder sta bila čedalje bolj odtujena. Močno jo je prizadela njegova zahteva po ločitvi, kar je privedlo do njenega prvega poskusa samomora z uspavali.

Življenjski pretresi so močno načeli njeno zdravje. Čeprav je bila stara nekaj več kot 40 let, je veliko časa preživela po zdraviliščih. Leta 1926 si je nekoliko opomogla, ponovno je poskušala normalno zaživeti, nato pa je izvedela, da Demtrović z drugo žensko pričakuje otroka in zahteva ločitev. Ponovno je poskusila narediti samomor, spet so jo rešili, vendar ni okrevala. Umrla je 21. novembra 1926, stara komaj 48 let. Uradno naj bi bila usodna srčna kap, neuradno strup. Pokopana je na zagrebškem pokopališču Mirogoj.

Bogata dediščina

Danes Zofka Kveder velja za prvo slovensko poklicno pisateljico. Sledila je generaciji Josipine Turnograjske, Marice Nadlišek Bartol, Luize Pesjak, Fany Hausmann in Pavline Pajk. Je tudi prva pisateljica, ki je bila uvrščena v nacionalno zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev.

V osemdesetih letih 19. stoletja je na Slovenskem delovalo kar nekaj ženskih in moških glasov, ki so zahtevali preobrazbe v družbeni vlogi žensk, nam je povedala Kat­ja Mihurko, redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, urednica in literarna zgodovinarka ter velika poznavalka in promotorka dela in življenja Zofke Kveder. Njenemu znanstvenemu delu in osebni angažiranosti je treba pripisati velik del zaslug, da je Zofka Kveder obstala v narodni zavesti. Prav tako je vidnejša pobudnica razglasitve leta Zofke Kveder.

»Najbolj ostro in odločno je to zahtevo tedaj izrazila pisateljica in narodna delavka Marica Nadlišek, pozneje poročena Bartol. Ko se je v Trstu pojavila ideja, da bi po zgledu drugih narodov, tudi v slovenskem jeziku, začela izhajati revija za ženske, je bila prav ona samoumeven izbor. Vendar se je urednica, razgledana po tujem feminističnem tisku, zavedala, da slovenska družba še ni dorasla modernim pogledom na žensko, da v svojem vsakdanjem življenju Slovenci in Slovenke ne srečujejo 'novih žensk', ki so si pridobile izobrazbo, opravljajo različne poklice in služijo svoj denar, kar jim omogoča svobodo pri oblikovanju svoje zunanjosti (kratki lasje, kajenje, neženstvena obleka, ki jo lahko kombinirajo tudi z moškimi oblačili), pri vsem tem še vozijo kolo in si sledeč tedaj moderni ideji o 'svobodni ljubezni' same, brez soglasja staršev, izbirajo partnerje oziroma partnerke v intimnem življenju.«

Katja Mihurko je redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, urednica in literarna zgodovinarka ter velika poznavalka in promotorka dela in življenja Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel

Prav zaradi tega Marica Nadlišek Slovenke ni zastavila kot feministično revijo, temveč je postavila v ospredje književnost, esejistične zapise in novice o ženskah, ki so orale ledino na svojem področju. »K sodelovanju je pritegnila vrsto prodornih avtoric, ki so z izjemo Zofke Kveder bile učiteljice. Najbolj drzne in umetniško izvirne med njimi so bile Kristina Šuler, Vida Jeraj, Marica Strnad in Ljud­mila Poljanec, ki predstavljajo tudi drugi (s)pol slovenske moderne, četudi literarna zgodovina njihovim delom dolgo ni priznala umet­niške vrednosti.«

Vrhunskost literarnega dela Zofke Kveder ni bila zgolj v obvladanju besede, izjemnem slogu pisanja, temveč tudi v prodornem, za marsikoga za tedanji čas celo šokantnem obravnavanju tematik, ki so se dotikale življenja žensk. V večini njenih del so bile ženske glavne junakinje, pisala je o nosečnosti, rojevanju in s tem povezanim tveganjem. Z drugačnega zornega kota je osvetlila lik matere. Omeniti je treba tudi njen nagovor medženskih odnosov, na primer med mamo in hčerjo. Dotikala se je vprašanj ženske pravice do lastnega telesa, pisala je tudi o temah, kot so spolnost, prostitucija, posilstvo in samomor. Odmevni so bili tudi njeni premisleki o zakonskem življenju. Z načelno držo in intelektualno ostrino je bila tudi vidna članica Splošnega ženskega društva, ki je bilo leta 1901 ustanovljeno v Ljubljani. Bila je tudi uveljavljena urednica in novinarka ter prevajalka. Pri literarnem in publicističnem delu je odpirala prostor ženskam različnih družbenih slojev in življenjskih okoliščin – od delavk, kmetic, služkinj in izseljenk do izobraženk, umetnic, mam, samskih žensk in intelektualk. Zavzemala se je za emancipirano žensko, ustvarjalko in izobraženko ter ob tem poudarjala, da neodvisne oziroma emancipirane ženske niso sovražnice moških, kot so tedaj nekateri trdili. Njen vpliv se je kazal tudi z gosto mednarodno mrežo poznanstev vplivnih posameznikov.

»V dobi Zofke Kveder sta se v javnem prostoru izoblikovali vprašanji, ki sta bili povezani s socialno podrejenostjo in na kateri je družba iskala odgovore tako v politični areni kot v dnevnem časopisju in umetniških delih. Žensko vprašanje se je osredinjalo na pravico do boljše izobrazbe za ženske, na pravico soodločanja v političnem življenju (volilna pravica), na pravico do enakega plačila za enako delo, na pravico odločanja o lastnem telesu, če jih naštejem le nekaj,« je nadaljevala Katja Mihurko in dodala, da je te zahteve jasno in odločno oblikovalo meščansko žensko gibanje, ki se ni dovolj poglobilo v izkoriščanost žensk v delavskem razredu. Na to obliko podrejenosti so predvsem opozarjale socialnodemokratske stranke, ki jih ni zanimal specifičen položaj žensk v delavskem razredu.

»Socialni demokrati, ki so se z vprašanjem delavskih pravic precej ukvarjali, so bili prepričani, da bo z odpravo razrednih krivic odpravljena tudi spolna neenakopravnost. Zato so bile borke za ženske pravice, ki so nagovorile oboje, kakor Zofka Kveder, izredno prodorne in vizionarske. Pri tem so morale načeti večtisočletni pogled na ženske kot nerazumna, pretirano čustvena bitja, nesposobna velikih dejanj, primerna zgolj za delovanje v svetu zasebnega in intime. To podobo ženske je skozi stoletja utrjevala Katoliška cerkev in tudi liberalni krogi je niso radikalno preizpraševali. Odmike od tradicionalne ženske podobe so sprejemali le pri redkih posameznicah, ki niso imele možnosti, da bi se uresničile kot mame in žene. Vse to so postavile pod vprašaj šele emancipiranke oziroma borke za ženske pravice, kakor so v 19. stoletju imenovali feministke. «

Leto Zofke Kveder

Pobudo za razglasitev leta Zofke Kveder (1878–1926) je podalo društvo Mesto žensk ob podpori pisateljice in gledališke ustvarjalke Simone Semenič ter Katje Mihurko. Mesto žensk si že več kot tri desetletja prizadeva za več­jo vidnost ustvarjalk v javnem prostoru. »Poleg mednarodnega festivala sodobnih umetnosti razvijamo umetniške, raziskovalne, pedagoške in založniške projekte, ki preizprašujejo položaj žensk v kulturi in družbi ter vzpostavljajo kontinuiteto med preteklimi in sodobnimi ustvarjalkami. Leta 2014 smo s projektom Hodim za tabo in gledam te na Kongresnem trgu postavile živi spomenik 129 posameznicam, katerih prebojni dosežki v 19. in 20. stoletju ostajajo premalo priznani. Leta 2021 smo izdale feministični turistični vodnik Po svoji poti, ki zgodovino žensk umešča v javni prostor mesta. Ob obletnici Zofke Kveder bomo digitalni zemljevid nadgradile z novimi lokacijami, povezanimi z njenim življenjem in delovanjem,« so povedale v Mestu žensk in dodale, da četudi velja Zofka Kveder za prvo slovensko poklicno pisateljico in eno od ključnih figur zgodnje feministične misli v srednjeevropskem prostoru, še vedno ni dovolj vidna v literarnem kanonu.

Ekipa Mesta žensk: Jasmina Založnik, Urška Jež, Mišel Miheljak, Eva Prodan in Pia Brezavšček. FOTO: Nada Žgank

»Pri literarnem in publicističnem delu je odpirala prostor ženskam različnih družbenih slojev in življenjskih okoliščin – od delavk, kmetic, služkinj in izseljenk do izo­braženk, umetnic, mam, samskih žensk in intelektualk. Razkrivala je ekonomske stiske, spolna dvojna merila in družbene omejitve, ki so ženskam onemogočale polno javno in ustvarjalno delovanje. Poudarjala je, da emancipacija pomeni uveljavljanje enakopravnosti, ne nasprotovanje moškim. Njena kritika potiskanja žensk v zasebno sfero ter vztrajanje pri pravici do ustvarjanja in javnega delovanja ostajata izrazito aktualna še danes.«

Seveda je pobuda Mesta žensk povsem organska za organizacijo, ki si že leta prizadeva za tovrstne iniciative. Gre za nadaljevanje njihovega dela, ki ga razvijajo skozi pedagoške programe, javne dogodke in diskurzivne formate. »Številni partnerji, ki se pobudi priključujejo, prispevajo k relevantnosti obletnice, Mesto žensk pa pri tem deluje kot povezovalno in informacijsko središče, ki zgodovinski spomin umešča v sodobni kulturni prostor ter spodbuja razmislek o aktualnosti njenih idej danes. Pomen Zofke Kveder za širši srednjeevropski prostor dokazujejo tudi obeležja v drugih državah, v katerih je delovala.«

Simona Semenič je pred izidom romana povezanega z življenjem Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel