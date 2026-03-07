  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

    Zaznamujemo stoto obletnico smrti ene od najbolj prodornih avtoric in feministk.
    Zofka Kveder sodi med najvidnejše­ slovenske intelektualke in literatke.­ FOTO: Wikimedia
    Galerija
    Zofka Kveder sodi med najvidnejše­ slovenske intelektualke in literatke.­ FOTO: Wikimedia
    Andrej Predin
    7. 3. 2026 | 13:05
    7. 3. 2026 | 13:06
    13:37
    A+A-

    Z razglasitvijo leta Zofke Kveder v poklon izjemni slovenski pisateljici, prevajalki, urednici, novinarki in založnici, pa tudi aktivistki in borki za pravice žensk, smo naredili korak v smeri odprave zgodovinske krivice, saj so njena dela in osebna zgodba širši javnosti še vedno ­premalo znana.

    image_alt
    Razpeta med Prago, Zagrebom in Slovenijo

    Življenje Zofke Kveder se bere kot scenarij za film. Rojena je bila 22. aprila 1878 v delavski družini v Ljubljani. Njeno otroštvo so zaznamovali težke življenjske razmere, finančne stiske in očetov alkoholizem. Obiskovala je ljudsko šolo na Blokah, nato pa leta 1893 končala uršulinsko šolo v Ljubljani, eno od redkih ustanov, ki so izobraževale dekleta. Pozneje se je zaposlila pri odvetniku Ivanu Šušteršiču, kjer je opravljala pisarniška dela. V tistem času je že gojila ljubezen do literature ter spoznala hrvaškega pesnika in zdravnika Vladimirja Jelovška, s katerim se je pozneje poročila. Že njena zgodnja leta je močno zaznamovala želja po neodvisnosti in samozadostnosti.

    Leta 1899 se je preselila v Trst, sledila je selitev v Švico, nato v München, marca leta 1900 se je ustalila v Pragi. Z Jelovškom se jima je rodila hči Vladoša, a je zakon zaradi nezvestobe kmalu zapadel v krizo. Leta 1906 sta se preselila v Zagreb, kjer sta se jima rodili hčerki Maša in Mira. Po propadu zakona se je leta 1912 preselila k politiku Juraju Demetroviću – ta se je zaradi protivladnega delovanja leta 1914 znašel za zapahi.

    Prva svetovna vojna jo je pahnila v finančno krizo. Leto 1919 je prineslo naslednji udarec, saj je zaradi španske gripe med študijem v Pragi umrla njena hči Vladoša. Po vrnitvi iz zapora je Demetrović postal vpliven politik in je večino časa preživel v Beogradu, z Zofko Kveder sta bila čedalje bolj odtujena. Močno jo je prizadela njegova zahteva po ločitvi, kar je privedlo do njenega prvega poskusa samomora z uspavali.

    Življenjski pretresi so močno načeli njeno zdravje. Čeprav je bila stara nekaj več kot 40 let, je veliko časa preživela po zdraviliščih. Leta 1926 si je nekoliko opomogla, ponovno je poskušala normalno zaživeti, nato pa je izvedela, da Demtrović z drugo žensko pričakuje otroka in zahteva ločitev. Ponovno je poskusila narediti samomor, spet so jo rešili, vendar ni okrevala. Umrla je 21. novembra 1926, stara komaj 48 let. Uradno naj bi bila usodna srčna kap, neuradno strup. Pokopana je na zagrebškem pokopališču Mirogoj.

    Bogata dediščina

    Danes Zofka Kveder velja za prvo slovensko poklicno pisateljico. Sledila je generaciji Josipine Turnograjske, Marice Nadlišek Bartol, Luize Pesjak, Fany Hausmann in Pavline Pajk. Je tudi prva pisateljica, ki je bila uvrščena v nacionalno zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev.

    V osemdesetih letih 19. stoletja je na Slovenskem delovalo kar nekaj ženskih in moških glasov, ki so zahtevali preobrazbe v družbeni vlogi žensk, nam je povedala Kat­ja Mihurko, redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, urednica in literarna zgodovinarka ter velika poznavalka in promotorka dela in življenja Zofke Kveder. Njenemu znanstvenemu delu in osebni angažiranosti je treba pripisati velik del zaslug, da je Zofka Kveder obstala v narodni zavesti. Prav tako je vidnejša pobudnica razglasitve leta Zofke Kveder.

    »Najbolj ostro in odločno je to zahtevo tedaj izrazila pisateljica in narodna delavka Marica Nadlišek, pozneje poročena Bartol. Ko se je v Trstu pojavila ideja, da bi po zgledu drugih narodov, tudi v slovenskem jeziku, začela izhajati revija za ženske, je bila prav ona samoumeven izbor. Vendar se je urednica, razgledana po tujem feminističnem tisku, zavedala, da slovenska družba še ni dorasla modernim pogledom na žensko, da v svojem vsakdanjem življenju Slovenci in Slovenke ne srečujejo 'novih žensk', ki so si pridobile izobrazbo, opravljajo različne poklice in služijo svoj denar, kar jim omogoča svobodo pri oblikovanju svoje zunanjosti (kratki lasje, kajenje, neženstvena obleka, ki jo lahko kombinirajo tudi z moškimi oblačili), pri vsem tem še vozijo kolo in si sledeč tedaj moderni ideji o 'svobodni ljubezni' same, brez soglasja staršev, izbirajo partnerje oziroma partnerke v intimnem življenju.«

    Katja Mihurko je redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, urednica in literarna zgodovinarka ter velika poznavalka in promotorka dela in življenja Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel
    Katja Mihurko je redna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, urednica in literarna zgodovinarka ter velika poznavalka in promotorka dela in življenja Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel

    Prav zaradi tega Marica Nadlišek Slovenke ni zastavila kot feministično revijo, temveč je postavila v ospredje književnost, esejistične zapise in novice o ženskah, ki so orale ledino na svojem področju. »K sodelovanju je pritegnila vrsto prodornih avtoric, ki so z izjemo Zofke Kveder bile učiteljice. Najbolj drzne in umetniško izvirne med njimi so bile Kristina Šuler, Vida Jeraj, Marica Strnad in Ljud­mila Poljanec, ki predstavljajo tudi drugi (s)pol slovenske moderne, četudi literarna zgodovina njihovim delom dolgo ni priznala umet­niške vrednosti.«

    Vrhunskost literarnega dela Zofke Kveder ni bila zgolj v obvladanju besede, izjemnem slogu pisanja, temveč tudi v prodornem, za marsikoga za tedanji čas celo šokantnem obravnavanju tematik, ki so se dotikale življenja žensk. V večini njenih del so bile ženske glavne junakinje, pisala je o nosečnosti, rojevanju in s tem povezanim tveganjem. Z drugačnega zornega kota je osvetlila lik matere. Omeniti je treba tudi njen nagovor medženskih odnosov, na primer med mamo in hčerjo. Dotikala se je vprašanj ženske pravice do lastnega telesa, pisala je tudi o temah, kot so spolnost, prostitucija, posilstvo in samomor. Odmevni so bili tudi njeni premisleki o zakonskem življenju. Z načelno držo in intelektualno ostrino je bila tudi vidna članica Splošnega ženskega društva, ki je bilo leta 1901 ustanovljeno v Ljubljani. Bila je tudi uveljavljena urednica in novinarka ter prevajalka. Pri literarnem in publicističnem delu je odpirala prostor ženskam različnih družbenih slojev in življenjskih okoliščin – od delavk, kmetic, služkinj in izseljenk do izobraženk, umetnic, mam, samskih žensk in intelektualk. Zavzemala se je za emancipirano žensko, ustvarjalko in izobraženko ter ob tem poudarjala, da neodvisne oziroma emancipirane ženske niso sovražnice moških, kot so tedaj nekateri trdili. Njen vpliv se je kazal tudi z gosto mednarodno mrežo poznanstev vplivnih posameznikov.

    »V dobi Zofke Kveder sta se v javnem prostoru izoblikovali vprašanji, ki sta bili povezani s socialno podrejenostjo in na kateri je družba iskala odgovore tako v politični areni kot v dnevnem časopisju in umetniških delih. Žensko vprašanje se je osredinjalo na pravico do boljše izobrazbe za ženske, na pravico soodločanja v političnem življenju (volilna pravica), na pravico do enakega plačila za enako delo, na pravico odločanja o lastnem telesu, če jih naštejem le nekaj,« je nadaljevala Katja Mihurko in dodala, da je te zahteve jasno in odločno oblikovalo meščansko žensko gibanje, ki se ni dovolj poglobilo v izkoriščanost žensk v delavskem razredu. Na to obliko podrejenosti so predvsem opozarjale socialnodemokratske stranke, ki jih ni zanimal specifičen položaj žensk v delavskem razredu.

    »Socialni demokrati, ki so se z vprašanjem delavskih pravic precej ukvarjali, so bili prepričani, da bo z odpravo razrednih krivic odpravljena tudi spolna neenakopravnost. Zato so bile borke za ženske pravice, ki so nagovorile oboje, kakor Zofka Kveder, izredno prodorne in vizionarske. Pri tem so morale načeti večtisočletni pogled na ženske kot nerazumna, pretirano čustvena bitja, nesposobna velikih dejanj, primerna zgolj za delovanje v svetu zasebnega in intime. To podobo ženske je skozi stoletja utrjevala Katoliška cerkev in tudi liberalni krogi je niso radikalno preizpraševali. Odmike od tradicionalne ženske podobe so sprejemali le pri redkih posameznicah, ki niso imele možnosti, da bi se uresničile kot mame in žene. Vse to so postavile pod vprašaj šele emancipiranke oziroma borke za ženske pravice, kakor so v 19. stoletju imenovali feministke. «

    Leto Zofke Kveder

    Pobudo za razglasitev leta Zofke Kveder (1878–1926) je podalo društvo Mesto žensk ob podpori pisateljice in gledališke ustvarjalke Simone Semenič ter Katje Mihurko. Mesto žensk si že več kot tri desetletja prizadeva za več­jo vidnost ustvarjalk v javnem prostoru. »Poleg mednarodnega festivala sodobnih umetnosti razvijamo umetniške, raziskovalne, pedagoške in založniške projekte, ki preizprašujejo položaj žensk v kulturi in družbi ter vzpostavljajo kontinuiteto med preteklimi in sodobnimi ustvarjalkami. Leta 2014 smo s projektom Hodim za tabo in gledam te na Kongresnem trgu postavile živi spomenik 129 posameznicam, katerih prebojni dosežki v 19. in 20. stoletju ostajajo premalo priznani. Leta 2021 smo izdale feministični turistični vodnik Po svoji poti, ki zgodovino žensk umešča v javni prostor mesta. Ob obletnici Zofke Kveder bomo digitalni zemljevid nadgradile z novimi lokacijami, povezanimi z njenim življenjem in delovanjem,« so povedale v Mestu žensk in dodale, da četudi velja Zofka Kveder za prvo slovensko poklicno pisateljico in eno od ključnih figur zgodnje feministične misli v srednjeevropskem prostoru, še vedno ni dovolj vidna v literarnem kanonu.

    Ekipa Mesta žensk: Jasmina Založnik, Urška Jež, Mišel Miheljak, Eva Prodan in Pia Brezavšček. FOTO: Nada Žgank
    Ekipa Mesta žensk: Jasmina Založnik, Urška Jež, Mišel Miheljak, Eva Prodan in Pia Brezavšček. FOTO: Nada Žgank

    »Pri literarnem in publicističnem delu je odpirala prostor ženskam različnih družbenih slojev in življenjskih okoliščin – od delavk, kmetic, služkinj in izseljenk do izo­braženk, umetnic, mam, samskih žensk in intelektualk. Razkrivala je ekonomske stiske, spolna dvojna merila in družbene omejitve, ki so ženskam onemogočale polno javno in ustvarjalno delovanje. Poudarjala je, da emancipacija pomeni uveljavljanje enakopravnosti, ne nasprotovanje moškim. Njena kritika potiskanja žensk v zasebno sfero ter vztrajanje pri pravici do ustvarjanja in javnega delovanja ostajata izrazito aktualna še danes.«

    Seveda je pobuda Mesta žensk povsem organska za organizacijo, ki si že leta prizadeva za tovrstne iniciative. Gre za nadaljevanje njihovega dela, ki ga razvijajo skozi pedagoške programe, javne dogodke in diskurzivne formate. »Številni partnerji, ki se pobudi priključujejo, prispevajo k relevantnosti obletnice, Mesto žensk pa pri tem deluje kot povezovalno in informacijsko središče, ki zgodovinski spomin umešča v sodobni kulturni prostor ter spodbuja razmislek o aktualnosti njenih idej danes. Pomen Zofke Kveder za širši srednjeevropski prostor dokazujejo tudi obeležja v drugih državah, v katerih je delovala.«

    Simona Semenič je pred izidom romana povezanega z življenjem Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel
    Simona Semenič je pred izidom romana povezanega z življenjem Zofke Kveder. FOTO: Voranc Vogel

    Literarno ustvarjanje Zofke Kveder

    Prvo črtico Kapčev stric je objavila leta 1898 v časniku Slovenka; objavljala je tudi v Slovenskem narodu, Edinosti, Domu in svetu ter številnih drugih takratnih publikacijah. Njena dela so pritegnila veliko pozornosti, velik potencial je kazala tudi na področju poezije, vendar je po pokroviteljskem zapisu Antona Aškerca, ki ji je v Ljubljanskem zvonu sporočil, da si od nje v prihodnosti obeta dobre pesmi, če bo še malo izboljšala tehniko, poezijo opustila in se usmerila v prozo in dramatiko. Svojo prvo zbirko ­Misterij žene je izdala v Pragi, nekaj črtic je bilo prevedenih v nemščino, češčino in poljščino. Tudi sama je poleg slovenščine pisala v nemščini in hrvaščini; znano je, da je sodelovala z Ivanom Cankarjem­ (spoznala sta se leta 1902 na Dunaju) in je tudi zaslužna, da so nekatera njegova dela prevedli v nemščino in češčino. Do leta 1905 je izdala še tri zbirke: Odsevi, Iz naših krajev in Iskre. Izdala je tudi zbirko dramskih tekstov Ljubezen – v njej je tudi drama Pravica do življenja. Njen prvi roman Nada je izhajal med letoma 1903 in 1904 v Slovanu. Roman Njeno življenje je izšel leta 1918. V Zagrebu sta izšla zbirka novel o balkanskih vojnah Jedanaest novela (Enajst novel) in roman Hanka. Pred smrtjo je izšla zbirka kratke proze Po putevima­ života (Po poteh življenja). Posthumno je izšla še serija poprej neobjavljenih novel; po njeni smrti so v slovenščini izšle zbirke zgodb Vladka in Mitka, Vladka, Mitka, Mirica ter Veliki in mali ljudje. Pisala je tudi knjigo o Vladoši, a jo je pozneje zažgala.

    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Bližnji vzhod

    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podražitve

    Drastične podražitve pogonskih goriv po Evropi

    Rezervoar dizla v Nemčiji v štirih dnevih dražji za 12 evrov, rezervoar bencina pa za sedem evrov.
    Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 16:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Zofka Kvederpisateljicapravice žensk

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Kontiolahti

    Polona Klemenčič nenatančna, fantje bodo združili moči

    V finskem Kontiolahtiju je za nami ženska tekma s skupinskim štartom, Polona Klemenčič je bila 23. Sledi še moška štafeta.
    7. 3. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Johannes Høsflot Klæbo že do 110. zmage v svetovnem pokalu

    Norvežan in Švedinja Jonna Sundling sta zmagala v finskem Lahtiju na tekmi za svetovni pokala v smučarskem teku.
    7. 3. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tekmovanje

    Luka Basi v finalu San Marina, a koga je izbrala žirija?

    Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.
    7. 3. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

    Zaznamujemo stoto obletnico smrti ene od najbolj prodornih avtoric in feministk.
    Andrej Predin 7. 3. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Zaradi megle dve uri prej

    Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo zaradi napovedane goste megle na Obali gostila Avstrijo ob 17. uri, namesto ob 19., kot je bilo predvideno.
    7. 3. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tekmovanje

    Luka Basi v finalu San Marina, a koga je izbrala žirija?

    Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.
    7. 3. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

    Zaznamujemo stoto obletnico smrti ene od najbolj prodornih avtoric in feministk.
    Andrej Predin 7. 3. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Zaradi megle dve uri prej

    Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo zaradi napovedane goste megle na Obali gostila Avstrijo ob 17. uri, namesto ob 19., kot je bilo predvideno.
    7. 3. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vaša dišeča geografija

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo