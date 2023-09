Ljubeči spomin, ki presega čas in prostor

V nadaljevanju preberite:

Dela minezengerjev, ustvarjalcev nemške srednjeveške ljubezenske lirike, so v slovenskem jeziku skoraj neznana – pred osmimi stoletji so jih z vplivi truverske in trubadurske tradicije prepevali na dvorih ter izražali neizpolnjeno ljubezen in opevali damo.

Na današnjem koncertu Sem vzgajala sokola v Mestnem muzeju Ljubljana bo petnajst izbranih pesmi prvič zaživelo v slovenščini. Iz srednjevisoke nemščine jih je prevedla Mateja Gaber, uglasbila sta jih Jani Kovačič in Aldo Kumar, delno izhajajoč iz srednjeveških skladb.