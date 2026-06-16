Preplet umetnosti, druženja in edinstvenega ambienta

Težko si predstavljamo poletje v Ljubljani brez bogate umetniške, predvsem glasbene ponudbe, ki jo prinaša eden od najbolj uglednih in odmevnih evropskih festivalov – Ljubljana Festival. Po uradnem odprtju druženja 21. junija z opero Turandot se bo v 74. festivalski izvedbi zvrstila množica dogodkov, ki se bodo sklenili v prvi polovici septembra.

»Z vsakoletnim vrhunskim programom in enkratnim prizoriščem je Ljubljana Festival kulturni biser, pomemben za Ljubljano in vso Slovenijo. Sam se na odru Križank že petintrideset let odlično počutim,« je pred začetkom tokratnega druženja povedal Vlado Kreslin, ki mu bomo lahko prisluhnili konec avgusta v Križankah. Podobne izjave slišimo tudi od drugih nastopajočih, ki niso očarani zgolj nad občinstvom in pristopom organizatorjev, temveč tudi nad prizorišči koncertov. Na odprtju bo v glavni ženski vlogi nastopila sopranistka Rebeka Lokar, ki prav tako pravi, da razume festival kot pomemben del mestnega utripa.

»Takšni dogodki dajejo mestu energijo, ga odprejo navzven, prispevajo k prepoznavnosti in bogatijo kulturno življenje. Festival Ljubljana daje možnost, da lahko obiskovalci poslušajo in gledajo največje mednarodne zvezde ter tako pritegnejo domače in mednarodno občinstvo, hkrati ima pomembno mesto v mednarodnem prostoru. Sodelovanje pri festivalu mi je zmeraj v veselje in čast, letos še posebej, ker bomo odprli festival z opero Turandot in počastili njenih sto let. Hvaležna povabilu sem v nestrpnem pričakovanju.«

ℹ Giacomo Puccini

Turandot Opera in balet SNG Maribor 21. junija ob 21.15 Kongresni trg, Ljubljana

Neustavljiva ljubezen do glasbe

O moči festivala zgovorno priča dejstvo, da je bil uvodni koncert 68. izvedbe Ljubljana Festivala leta 2020 prvi s celotnim orkestrom, dvema dirigentoma in mednarodnimi solisti v Evropi po pandemiji, prav tako je bil prvi festival na svetu, ki se je odvijal po prvem valu pandemije. Kljub strogim omejitvam se je na odru tistega leta zvrstilo okoli 1600 nastopajočih, ki so privabili več kot 20.000 obiskovalcev. V običajnih časih je festival obiskalo več kot 50.000 ljudi.

Kot zanimivost je treba omeniti, da je prireditev, ki jo pripravlja podjetje Festival Ljubljana, skozi leta večkrat spremenila ime. Do leta 1962 se je imenovala Ljubljanski festival, do leta 1977 Poletne kulturne prireditve, nadaljnjih 22 let Mednarodni poletni festival. Med letoma 2001 in 2004 se je imenovala Ljubljanski poletni festival, nato je bil pet let Festival Ljubljana, od leta 2012 pa mu pravimo Ljubljana Festival. Uvodoma je bil format festivala zastavljen širše, saj je poleg kulturnih prireditev vključeval folklorne nastope, šahovske partije, športna tekmovanja in razstave. Prvi direktor festivala je bil Fran Vatovec. Sedanji direktor Darko Brlek, ki je naše glavno mesto postavil na mednarodni zemljevid, je leta 1992 postal umet­niški vodja festivala, tri leta zatem pa tudi direktor – prvo sezono njegovega vodenja je zaznamoval prvi obisk svetovno znanih Dunajskih dečkov.

Darko Brlek je prvo sezono svojega vodenja festivala uspel privabiti svetovno znane Dunajske dečke. FOTO: Voranc Vogel

»Navdušuje me, da bo Ljubljana ponovno živahno središče kulturnega dogajanja, ki bo privabilo v prestolnico številne obiskovalce tako iz Slovenije kot iz tujine,« je povedal Brlek in dodal: »Vesel sem, da s sodelavci, umetniki in občinstvom ustvarjamo novo festivalsko zgodbo, ki temelji na vrhunskem programu, povezovanju ljudi iz vsega sveta in posebnem vzdušju, ki ga lahko ustvari le takšen festival. Letošnji združuje največja orkestrska imena, vrhunske dirigente in izjemne soliste. Obiskovalcem želimo omogočiti neposreden stik z umetniki, ki danes sooblikujejo svetovni glasbeni prostor, ter jim ponuditi poletje nepozabnih doživetij.« Dodal je, da je festival zanj način življenja, v katerem se prepletajo umetnost, druženje in edinstven ambient Ljubljane. »Želim si, da bi tudi naši obiskovalci začutili to energijo in vsaj del tega odnesli s seboj tudi po koncu poletja. Prav to nas vsako edicijo motivira, da festival razvijamo in ustvarjamo še boljši program.«

Festival svetovnih razsežnosti

Ljubljana Festival sodi med najpomembnejše festivale ne samo v Evropi, temveč tudi na svetu. Poznajo ga vsi vidnejši umetniki, z veseljem prihajajo, vse več je tudi gostov iz tujine, ki ne prihajajo zgolj iz sosednjih držav.

Zgovorna je izjava enega od največjih dirigentov Charlesa Dutoita za Delo: »V veliko veselje in čast mi je, da se vračam na ljubljanski festival ob njegovi 74. izvedbi. Ta ­izjemni festival je z leti postal eden od najuglednejših kulturnih dogodkov na svetu, v veliki meri zaradi mojega dragega prijatelja Darka Brleka. Veliko zaslug za ta dosežek gre njegovi viziji, strasti in ­neomajni predanosti. Kar je Darko ustvaril v Ljubljani, je resnično nekaj izjemnega: ne le festival najvišje umetniške kakovosti, temveč tudi kraj, kjer se umetniki in občinstvo združijo v duhu navdiha in skupne ljubezni do kulture. ­Globoko sem počaščen, da sem ponovno del tega čudovitega festivala, in veselim se, da bom lahko delil glasbene trenutke z ljudmi iz Ljubljane.«