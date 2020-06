Ločitev od poklicnih predmetov pred Prešernovim spomenikom

Protest kulturnikov pred ministrstvom za kulturo, Ljubljana, 26. 5. 2020. Foto Voranc Vogel

Odmik od realnosti

Od lepljenja pozivov na ministrstvo za kulturo tokrat simbolna ločitev od predmetov, ki jih uporabljajo pri delu v kulturi. Foto Voranc Vogel

»Ministrstva se sramujemo«

Kot so napovedali, člani neformalnega sestava Aktiva delavk in delavcev v kulturi nadaljujejo s protestom proti (ne)delovanju ministrstva za kulturo.Za danes so ob 15.00 uri napovedali drugo kulturno akcijo. »Ne glede na vse naše pozive, dopise, izjave, apele, pojasnila in akcijo, Ministrstvu za kulturo še vedno ni jasno, o čem govorimo. Povedali bomo torej še enkrat,« so se odločili po video odzivu sekretarke ministrstva za kulturo Ignacije Fridl Jarc , ki je sledil prvi akciji za kulturo prejšnji torek. V njem je sekretarka zavračala očitke protestnikov, jih obtožila uničevanja kulturne imovine (okna zgradbe ministrstva za kulturo so oblepili s preslišanimi pozivi) in zatrdila, da ministrstvo deluje v interesu kulturnih ustvarjalcev.Aktiv delavk in delavcev v kulturi se je na sekretarkino izjavo odzval z javnim pismom. »Ukrepi, s katerimi se zdaj hvali MK, so socialni ukrepi in nimajo nikakršne zveze z umetniško oziroma kulturno produkcijo. Izjava, da je zaposlena oseba na MK v sedemdesetih dneh pripravila petdeset dopisov, se zdi kulturnemu občestvu, ki na dan pripravi na desetine dopisov, naravnost smešna. Omemba rednega dela MK ni v nikakršni zvezi z ukrepi zaradi posledic epidemije in je navadno zavajanje javnosti,« so zapisali.»Dejavnosti, ki se sproščajo in ki jih naslavlja sekretarka, so v mesecih nedela za časa epidemije (in zdaj, od razglasitve njenega konca) okrnjene za polovico, če ne še več. Če MK nima podatkov, da so bile pogodbe s samozaposlenimi v prenekaterem primeru preklicane, potem so njegove informacije zelo odmaknjene od realnosti,« piše aktiv v svojem odzivu, kjer ministrstvo še opozarja, da še vedno niso znani izidi razpisov za leto 2020, v negotovosti pa jih drži tudi rebalans državnega proračuna in njegov vpliv na kulturni sektor.»Poznamo kulturne poklice, pri katerih večina ni zaposlena v javnih zavodih; predvsem gre za umetnike in alternativno, živo kulturo, ki je dolgoletna osnova, gradnik kulture na Slovenskem. Prav v tem segmentu deluje največ izjemnih umetnic, umetnikov, med katerimi so predvsem mladi, visoko šolani kadri, ki delujejo prekarno in so izgorevali že pred epidemijo. Celo zaposleni v institucijah ne bodo mogli izvajati programa brez zadostnih programskih sredstev. Pri tem velja še pomembno opozorilo MK, da živa kultura pri nas ne deluje zaprta v nacionalne okvire in je izrazito mednarodna, česar sekretarka ni upoštevala, pa vendarle si je privoščila navedbo, da je stanje domala nespremenjeno.«Aktiv ministrstvu očita tudi neaktivnost pri pripravi paketov vladnih ukrepov in svojo akcijo opredeli z besedami, »Kulturne delavke in delavci se MK sramujejo. Spričo načina njegovega delovanja (bolje rečeno: nedelovanja) so prisiljeni, da stopijo na ulico. Dialoga ni, delo kljub zahtevnim razmeram ni opravljeno, zato bodo delavke in delavci v kulturi pač morali stopnjevati akcije v javnem prostoru. Ta praksa, kajpak, ni nič novega, kajti umetnost in kultura v javnem prostoru aktivno in politično delujeta že odkar ga poznamo in pojmujemo kot javni, družbeni prostor.« Udeležence protesta, ki bo torej danes potekal pred Prešernovim spomenikom, pozivajo, naj s seboj prinesejo »predmet, rekvizit, objekt«, ki ga uporabljajo pri delu v kulturi, da se bodo od njega iz protesta ločili.