Lovci na izgubljene knjige ne počivajo

V nadaljevanju preberite:

V knjižnici berlinskega Visokega inštituta za judovske študije, ki je deloval od leta 1872 do leta 1942, ko so ga nacisti zaprli in izropali, je bilo okoli 60 tisoč knjig o judovski zgodovini, kulturi in veri. Od konca druge svetovne vojne do zdaj so našli okrog pet tisoč knjig, nedavno pa so jih v Pragi odkrili še več kot štiri tisoč.