Madama Butterfly najprej polom, nato mojstrovina

Nocojšnij večer na Ljubljana Festivalu v Križevniški cerkvibo posvečen Gustavu Mahlerju in spominu na pokojno Brigito Pavlič, v teh dneh pa v Ljubljani prvič gostuje beneška operna hiša La Fenice. V Cankarjevem domu bodo v dveh večerih izvedli najslavnejšo Puccinijevo mojstrovino Madama Butterfly. Obenem se bo v peteki z razstavo v Viteški dvorani Križank sklenila 26. Mednarodna likovna kolonija pod vodstvom Toma Vrana.

Madama Butterfly je zgodba o tragični ljubezni japonske gejše Čočo san, obenem raziskuje spopad med vzhodno in zahodno kulturo. To je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril tudi direktor in umetniški vodja operne hiše La Fenice, ene od najbolj priznanih institucij v zgodovini italijanskega gledališča, Fortunato Ortombina. Tako kot je Madama Butterfly po katastrofalnem začetku – v Scali so jo izžvižgali, verzija, kot jo poznamo danes, je bila prvič uprizorjena v Parizu v francoščini – pozneje obveljala za mojstrovino skladatelja Puccinija, je tudi produkcija La Fenice mojstrsko uspela. Posebne zasluge za to je Ortombina pripisal režiserju Àlexu Rigoli.

Zapolnitev praznega prostora

Produkcija je nastala v sodelovanju z gledališko sekcijo Beneškega bienala in japonsko multidisciplinarno umetnico Mariko Mori. Kot je povedal Rigola, se je prva ideja za predstavo, za katero je prispevala scenografijo in kostume, porodila prav v pogovorih z njo. Na odru so se v skladu z vodili Petra Brooka, avtorja slovitega dela Prazen prostor, odločili uporabiti le, kar potrebujejo – prazen prostor so zapolnili z značilnimi skulpturami Mariko Mori. Tudi nastopajoči, je dodal, se ravnajo po Petru Brooku – manj je več – in so zelo dobri igralci. Madama Butterfly je ljubezenska zgodba, je dejal, in ljubezen je najpomembnejša sila, ki nas poganja ter usmerja v življenju. Izhajali so iz občutkov, ki jih porodi mladostna ljubezen. V glavnih vlogah nastopajo Monica Zanettin, Manuela Custer in Vincenzo Costanzo. Monica Zanettin je dejala, ji je vloga Čočo san zelo pri srcu, saj gre za plemenit in čist lik.

Soliste bosta spremljala zbor in orkester La Fenice, ki ga bo vodil Daniele Callegari. Kot je povedal, je samo eden od dirigentov, ki nastopajo v okviru te izvedbe Madame Butterfly. Zanj bo to tretjič, a se počuti kot del te produkcije in si je zelo blizu tako z zasedbo kot z orkestrom. Ker med njimi vlada izjemna energija, je delo zelo preprosto. »Vse, kar nam preostane, je, da trud, ki smo ga vložili v uprizoritve v La Fenice, prenesemo sem, v novo okolje, v novo dvorano, in skušamo doseči podoben rezultat,« je poudaril Callegari, ki je v preteklosti tudi dvakrat dirigiral Orkestru Slovenske filharmonije. V Ljubljano se je, kot je povedal, vrnil po desetih letih.

Uprizoritvi bosta drevi in jutri zvečer v Cankarjevem domu; jutri se bo sklenila tudi 26. Mednarodna likovna kolonija, v okviru katere tokrat ustvarjajo slikarji iz tujine Ado Furlanetto, Zdravko Milić, Brad Downey, med drugim znan po kipu Melanie Trump, ki je stal v Sevnici, in Guangxu Zheng, iz Slovenije pa Karmen Bajec, Nina Stopar, Breda Sturm in Pšenica Kovačič. Ves čas jih je spremljal multimedijski umetnik Lado Jakša, ki bo na odprtju razstave jutri ob 12. uri v Viteški dvorani Križank glasbeno-vizualno predstavil svoje videnje njihovega dela in ustvarjalnega procesa.