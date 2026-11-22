Tatjana Pregl Kobe (1946) sodi med najbolj prepoznavne obraze na slovenski kulturni sceni. Že šest desetletij neutrudno ustvarja, predvsem na polju literature in likovne umetnosti, in ni videti, da bi izgubila nalet. Trenutno dopolnjuje svojo knjigo Slovenska knjižna ilustracija iz leta 1980, ki jo je pospremila še vedno nepresežena razstava v Galeriji Jakopič z več kot tisoč originalnimi ilustracijami. Novi izsledki so leta 2023 izšli v knjigi Slovenska knjižna ilustracija 1, druga knjiga čaka na tisk, tretjo pa že zaključuje. V zadnjih treh letih so bile objavljene štiri njene pesniške zbirke, bila je nominirana za Jenkovo nagrado ter po dvakrat za velenjico – čašo nesmrtnosti in nagrado Fanny Haussmann. Pravkar je izšla knjiga Hiša na vrhu neba, sto njenih ilustriranih pesmi za ...