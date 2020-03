Manj obremenjujoča Netflix in Youtube  

Na poziv evropskega komisarja za notranji trg Thierryja Bretona sta Netflix in Youtube znižala privzeto ločljivost pretočnih vsebin, poroča agencija AFP. Breton je povedal, da se zaradi ogromne količine posnetkov, ki jih doma gledajo ljudje v osamitvi v najvišji ločljivosti, občutno močne upočasnjujejo spletne povezave. Za številne Evropejce je ostajanje doma zaradi pandemije koronavirusa čas intenzivne uporabe spleta tako zaradi službe, ki jo opravljajo na daljavo, kot tudi zaradi krajšanje dolgčasa z gledanjem filmov, igranjem igric in drugega, kar povzroča močno obremenitev povezav.



Pri Googlu, ki ima v lasti Youtube, so poudarili, da bodo prošnji prisluhnili, a so obenem zagotovili, da so že sami zagotovili ukrepe za zmanjšanje obremenitve omrežja. Iz Netflixa, ki ima skoraj 170 milijonov naročnikov po vsem svetu, pa so sporočili, da bo ukrep njihov promet na evropskih omrežjih zmanjšal za približno četrtino, a bodo uporabniki še vedno deležni dovolj visoke ločljivosti vsebin. Sinoči so namreč sporočili, da se bo evropskim uporabnikom za 30 dni nekoliko poslabšala kakovost slike. Nižja kakovost naj bi prinesla približno četrtinsko znižanje prenosa podatkov, ki ga ima Netflix v Evropi.



Seveda bi se pa hitrosti povezav lahko povečale, če ne bi bilo na internetu dosegljivih toliko traparij. Vendar ker ne obstaja internetna policija zoper neumnosti, med katerimi je veliko lažnih novic, zadnje čase predvsem o koronavirusu, bo očitno ostalo tako kot je. Internetna demokracija, ki je blizu kaosa, bo še naprej omogočala širjenje neumnosti s precejšno hitrostjo po medmrežju.