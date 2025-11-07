Marko Pogačar: Da bi imela smisel, mora biti zgodba skupna

V nadaljevanju preberite:

Ko so Heleni na območju današnjega mesta Vis ustanovili kolonijo Issa, si nihče ni zamišljal, da bo čez 24 stoletij na otoku živel istoimenski projekt, usmerjen v premislek in razvoj drugačnih oblik organiziranja in skupnosti. Otoška šola socialne avtonomije (Issa: Island Scool of Social Autonomy) se vsako jesen strne v večdnevni simpozij, ob tem pa njeni člani med letom skrbijo tudi za lokalno infrastrukturo, knjižnico, semensko banko in še kaj. Med njenimi soustanovitelji je tudi pisatelj, pesnik in esejist Marko Pogačar (1984, Split).