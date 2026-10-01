Ples se vedno zgodi takrat, ko preseže koreografijo

V okviru cikla Preživljati čas plesaje, ki bo trajal do nedelje, bo predstavljen prerez zadnjega desetletja ustvarjanja plesalca in koreografa Mateja Kejžarja. Danes ob 19. uri bo premiera filma in plesne predstave Zapor teater cerkev, čemur bo sledil pogovor z avtorjem in vizualno umetnico Jasmino Cibic. Jutri bo sledil plesni solo Movements 9, ki raziskuje razmerje med glasbenim albumom in gibanjem, v soboto plesna predstava Gibanje Afrodite, ki odpira vprašanja identitete in spola skozi mitološki lik, v nedeljo se bo cikel sklenil z grandiozno predstavo ­House Bolero, ki je nastala kot medgeneracijski plesni eksperiment v koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana. Matej Kejžar (Kranj, 1974) je uveljavljeni sodobni plesalec, koreograf, plesni pedagog in umetniški vodja, ki ustvarja ...