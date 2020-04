Meč prekovati v plug

»Spremeniti zapor v umetniško središče je ekvivalent sloganu prekovanja mečev v pluge.« S to prispodobo je britanski književnik Julian Barnes podprl pobudo,­ da bi jetnišnico v Readingu, kjer je bil med drugimi zaprt tudi Oscar Wilde, transformirali v ­kulturniško institucijo in muzej.Jetnišnica, zgrajena v viktorijanskem slogu, ne služi nekdanjemu namenu od leta 2014. Objekt, ki je v lasti britanskega ministrstva za pravosodje, ima status kulturnega spomenika druge stopnje in je uvrščen na seznam kulturne dediščine, kar seveda ne pomeni, da mu avtomatično pripada funkcija v polju kulture in umetnosti. Nasprotno, ...