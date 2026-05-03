Represija nad kritično mislijo je postala globalni vzorec

Lani je bilo zaznanih 140 primerov pregona pisateljev; ob tem se po svetu se širijo nove oblike omejevanja svobode izražanja.

3. maj je postal svetovni dan svobode medijev na pobudo generalne skupščine OZN, da bi vladam po svetu služil kot opomnik na spoštovanje pravice­ do svobodnega izražanja. Toda pravic, četudi so priznane, ne smemo jemati za samoumevne. To dokazuje zadnje poročilo mednarodnega Pena o preganjanih pisateljih oziroma pišočih, ki temelji na podatkih, zbranih med januarjem in decembrom lani, ter objavljenih na svetovni dan knjige 23. aprila. Mednarodni Pen se od nastanka pred več kot sto leti zavzema za svobodo pisane besede in jemlje v bran tiste, ki jim hočejo oblastniki zaradi kritične misli pristriči peruti, represivne ukrepe – od nadlegovanja do zapornih kazni in celo usmrtitev – natančneje spremlja nekoliko več kot pol stoletja, jih kategorizira in postavlja v kontekst posameznih celin ...