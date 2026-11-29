Bienale oblikovanja (BIO) je bil ustanovljen leta 1963 kot Bienale­ industrijskega oblikovanja, leto pozneje so v Ljubljani pripravili­ prvo razstavo. Gre za enega od najstarejših oblikovalskih bienalov na svetu in prvega v Evropi. Od ustanovitve je bil povezovalec domače industrije in oblikovanja z mednarodnim prostorom.­ Temu poslanstvu je zvest še danes.

V šestdesetih letih se je uveljavil kot pomembno evropsko oblikovalsko središče in ena od redkih priložnosti za stik med vzhodom in zahodom, kar je opazno vplivalo na razvoj oblikovanja v Jugoslaviji in njegovo povezovanje z gospodarstvom. Že takrat je veljalo prepričanje, da je oblikovanje pomemben del gospodarskega razvoja, industrijske proizvodnje in kakovosti življenja.

Posebnost bienala je bil sistem nacionalnih selekcij. Države so prek svojih združenj izbrale izdelke ter jih poslale na bienale. Od leta 2008 imajo odprt poziv za sodelovanje. Pod okrilje Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je prišel leta 1972, v razstavne prostore gradu Fužine se je preselil leta 2004. V Bienale oblikovanja se je preimenoval leta 2011 in si s tem poglobil vsebinsko polje. Danes poleg ustvarjanja uporabnih predmetov obravnava vrsto drugih tem, od ekologije in tehnologije do družbenih sistemov.

Med prelomna sodi leto 2014, ko je BIO 50 kuriral Jan Boelen ter mu pridal izrazit raziskovalni značaj, ki se ga drži še danes, ko so v ospredju procesi, eksperimentiranje in skupinsko delo. Vse to velja tudi za letošnjo izvedbo BIO 29 pod taktirko kuratorskega tandema Martina Muzi in Ro Pérez Gayo.

Osrednja prizorišča druženja bodo tokrat Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mala galerija Banke Slovenije in kulturno središče ­Libertas v Kopru.

Vpliv oblikovanja na znanje

Z naslovom Mehka polja BIO 29 obravnava vprašanje, kako lahko oblikovalska praksa vpliva na znanje, ki je ujeto v raziskovalnih, industrijskih in infrastrukturnih okoljih. »Razstava industrije ne obravnava kot niz proizvodnih lokacij ali izdelkov, temveč jo razume kot celovit sistem moči, kapitala in narave, ki ga določajo specifična delitev dela, načini reprodukcije in logika akumulacije. Ljudje, tehnologije in ozemlja vstopajo v njene proizvodne verige z neenakopravnih izhodišč – prav te asimetrije so ključne za delovanje industrijskih sistemov,« so pojasnili organizatorji bienala. BIO 29 torej proučuje, kako je mogoče narediti znanje iz raziskovalnih in industrijskih okolij bolj dostopno in kako ga uporabiti na nove načine. »Zanimajo ga procesi, povezave in sistemi, ki oblikujejo naše okolje, pa tudi razmerja moči, omejitve in neenakosti, ki se pojavljajo v njih.«

Razstava je razdeljena na štiri sklope: osrednji je Eksperimentalne prakse, sledijo še Dela, ki odzvanjajo, Razširjeni prenosi in Afterclass. Izpostaviti je treba tudi Produkcijsko platformo, ki jo podpira Center za kreativnost (CzK). Gre za projekt, ki spodbuja razvoj novih oblikovalsko-raziskovalnih projektov v Sloveniji. Pod njegovim okriljem se povezujejo oblikovalci, kulturne in znanstvene ustanove ter industrija z lokalnimi strokovnjaki in skupnostmi. V okviru projekta so omogočene terenske raziskave, izmenjava izkušenj in razvoj projektov v neposrednem stiku z lokalnim okoljem.

Poudariti je treba, da je tokratni program bienala izrazito raznolik in vreden obiska, ponuja veliko zanimivega tako za strokovno javnost kot za naključnega mimoidočega.

Eksperimentalne prakse V osrednjem sklopu bienala Eksperimentalne prakse je predstavljen niz na novo zasnovanih oblikovalskih projektov, ki izhajajo iz specifičnih izzivov v Sloveniji. V njih so se skupine oblikovalcev povezale z lokalnimi raziskovalnimi inštituti, podjetji, kulturnimi ustanovami in drugimi nosilci znanja. Izbrani oblikovalci pri njih sodelujejo s kuratorsko ekipo, lokalnimi strokovnjaki ter predstavniki raziskovalnih ustanov in industrije v Sloveniji.

Vsi projekti izhajajo iz skupnih tem BIO 29, vendar vsak obravnava svoje raziskovalno vprašanje in razvija lasten pristop. Nastajajo v neposrednem stiku z izbranim okoljem, njegovimi značilnostmi, potrebami in ljudmi, ki delujejo v njem. Pomemben del procesa so terenske raziskave, izmenjava znanja in praktično preizkušanje idej.

Projekt Mehanka Foto Klemen Ilovar

Mehanka

Tatjana Kotnik, Gaja Pegan Nahtigal in Liza Sočan

2026 Iznajdljivost je v središču našega razumevanja slovenske dediščine, kulture in izražanja. Vsakdanji primer tega je tradicionalna slovenska prehrana: krompir, žita, mlečni izdelki, ocvirki in domača zelenjava, pri čemer se porabi skoraj vsak del sestavin, le malo se jih zavrže. Te sestavine niso značilne zgolj za Slovenijo, temveč so skupne kmečkemu in delavskemu prebivalstvu. Tradicija torej ni omejena z mejami ali nespremenjeno ohranjena v preteklosti, temveč se oblikuje skozi skupne izkušnje prilagajanja, izmenjave in spreminjanja. Ženske so imele glavno vlogo pri ohranjanju teh skupnosti, tako z delom v gospodinjstvu kot v industriji, obenem so organizirale prve delavske proteste in odporniška gibanja. V okolici Trbovelj je opuščena nekdanja ženska tovarna Mehanika. Naša premična kuhinja in shramba sta podaljšek kulture iznajdljivosti, saj uporabimo materiale, ki jih najdemo, naberemo, izbrskamo, napaberkujemo ali izkopljemo na lokaciji. Divje rastline so hrana in zdravilo, lokalna glina je namizno posodje, zavržena tovarniška oprema pa pohištvo in infrastruktura. Z nabiralništvom, lončarstvom in kuhanjem – spretnostmi in opravili, ki so bila tradicionalno povezana z ženskami – se povezujemo z zemljo, rastlinami in hrano ter tako ohranjamo dediščino in pripovedujemo zgodbe, zapisane v materialih, ki nas obdajajo.

Projekt Petola FOTO: Gaia DArrigo In Rebecca

Petola: živa dediščina v solinah Gaia D'Arrigo in Rebecca Schedler 2026 V trenutnem sistemu upravljanja solin je zakoreninjenih veliko dihotomij, med drugim med naravo in kulturo, proizvodnjo in ohranjanjem, s tem pa se zakriva soodvisnost, ki je neločljiv del solinarstva. Solinarstvo razumemo kot obliko simbioze in izkustvene okoljske modrosti (Maja Bjelica), ki izhaja iz koncepta »upravljanja sobivanja« (Jerneja Penca, Matjaž Kljun) – je utelešeno znanje, ki se je skozi generacije oblikovalo v sožitju z okoljem. Instalacija predstavlja Sečoveljske soline kot celovit ekološki sistem, pri čemer se osredotoča na petolo – gojeno mikrobno-mineralno plast, ki ločuje solne kristale od sedimenta. Njeno nastajanje je odvisno od neprekinjene prisotnosti živih organizmov in ustreznih ekoloških razmer. Instalacijo sestavlja pet bioreaktorjev, v katerih gojimo organizme, pridobljene iz poškodovane petole, ter raziskujemo njihov potencial za oživljanje opuščenih solin. Sol s sledmi petole, šest solinskih glinenih bočel, ki so se prvotno uporabljale pri postopkih izparevanja in plovnosti, ter dokumentacija terenskega dela pričajo o medvrstnem delu, ki soustvarja življenje solin. Projekt odpira vprašanje, kako lahko varovanje dediščine preseže zgolj njeno statično predstavljanje in se usmeri v žive, neprekinjene prakse vzdrževanja, skrbi in sobivanja.

Dela, ki odmevajo V drugem sklopu, Dela, ki odmevajo, so predstavljeni projekti iz drugih geografskih okolij, ki sledijo sorodnim raziskovalnim usmeritvam, obenem pa na novo opredeljujejo, kaj vse lahko razumemo kot oblikovanje. Dela, ki odmevajo, povezujejo BIO 29 z oblikovalci, kolektivi in pobudami, ki že delujejo v različnih lokalnih okoljih. Sklop vključuje njihove projekte, satelitske dogodke in druge vzporedne aktivnosti, ki se vsebinsko povezujejo z bienalom.

Namesto da bi vzpostavljal nove strukture, se bienale povezuje z obstoječimi praksami in njihovimi načini delovanja. Sodelovanja omogočajo izmenjavo znanja, razvoj skupnih vsebin in širjenje dosega posameznih pobud. Tako BIO 29 ne deluje le kot razstava na več lokacijah, temveč se povezuje tudi z oblikovalskimi in raziskovalnimi dejavnostmi zunaj svojih razstavnih prostorov.

AATB: Void avoid (return nothing) Foto Andreas Becker (keystone).

​Void avoid (return nothing) AATB 2025 Krožna zaslona, pritrjena na industrijski robotski roki, postaneta nemirni očesi melanholičnega umetnega bitja. Mehanski zenici se počasi in zadržano premikata po prostoru. Nenehno iščeta stik s človekom, a se nagonsko umakneta, ko se zdi, da bi se lahko zgodil pogled iz oči v oči. Bitje uteleša družbeno tesnobo digitalne dobe: dovolj prefinjeno je, da zaznava interakcijo in si je želi, vendar ga ranljivost, ki jo ta prinaša, hkrati ohromi. Naslov Void avoid se navezuje na programsko sintakso, pri kateri funkcija ne vrne vrednosti, in tako odraža eksistencialno praznino tega bitja.

Flora Lechner: Turbine Axis Foto Jure Horvat