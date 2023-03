Mehkoba giba in lahkotnost skoka

V nadaljevanju preberite:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Maribor v ljubljanski Operi podelilo najvišja strokovna priznanja s področja baletne umetnosti pri nas, nagrade Lidije Wisiak za leto 2022. Poleg nagrade za življenjsko delo Neni Vrhovec so nagrado za posebne dosežke prejeli Filip Jurič, Antoneta Turk in ­Tomaž Golub.