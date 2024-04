Mejna črta ob mednarodnem dnevu plesa

Plesni cikel, ki so ga v Celju v tej sezoni pripravili prvič, se nocoj zaključuje z veliko premiero plesnega diptiha Border-Line (Mejna črta) na odru SLG Celje. Predstava je nastala v produkciji MN Dance Company, Balkan Dance Projecta, Festivala Danceproject Trieste in Festivala Velenje. Premiere bodo sledile še v Velenju, Novi Gorici in Trstu.

»Predstava je nastala v sodelovanju MN Dance Company, to je plesna skupina iz Nove Gorice, ki jo vodita Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia. Gre za plesno skupino za moderni oziroma sodobni ples v Sloveniji, ki je v stalnem programu evropske prestolnice kulture Nova Gorica. Onadva sta koreografa drugega dela predstave. Koreograf prvega dela pa je priznan makedonski koreograf Igor Kirov, ki že dolga leta sodeluje z nami in Festivalom Velenje v okviru mednarodne plesne platforme Balkan Dance Project. To bo res plesna poslastica. Diptih, ki ustvarja na temo fizičnih in hkrati notranjih meja, ki nas zbližujejo, oddaljujejo, na koncu pa ples vedno združuje,« je pojasnila kuratorka plesnega cikla v Celju Mojca Majcen.

Prvi del nocojšnje predstave Border (Meja) govori o univerzalnem problemu politične in ekonomske delitve ozemlja, ki je eden ključnih motivov za spore, vojne in druge vsiljenosti mej, beremo v gledališkem listu. Sprašuje se o izzivih meja in človekovih pravicah v času, ko se vsak dan znova pojavljajo novi razlogi za zapiranje meja in je razmislek o svobodi gibanja posebno aktualen. »Border je posvetitev vsem, ki so ob meji, pri meji, za mejo, med mejo, zaradi meje in kljub meji gradili boljši in lepši svet,« so zapisali ustvarjalci.

Drugi del Line (Črta) se ukvarja z mejami v nas samih, navaja gledališki list: »Meja med dobrim in zlim, svetlim in temnim, svobodnim in nesvobodnim, uteleša večni boj med nasprotujočimi si vidiki naše osebnosti in sveta okoli nas. Poudarja siva območja, kjer sobivajo moralna dvoumnost, notranji konflikti in protislovja, ki oblikujejo naše dojemanje in dejanja.«

Predstava je nastala v koprodukciji GO 2025, zavoda Celeia Celje in SLG Celje ob finančni podpori ministrstva za kulturo. Kot je dejala Mojca Majcen, ponovitve v Celju ne bo, sledile pa bodo premierne uprizoritve pri koproducentih. Z nocojšnjo predstavo, v kateri sodeluje 13 mednarodnih plesalcev, v Celju zaključujejo plesni cikel, ki so ga v okviru zavoda Celeia Celje prvič pripravili v tej sezoni. Majcnova, ki že snuje naslednjo sezono, je s to zadovoljna: »Vesela sem, da je občina dobila posluh, da se plesne predstave končno vračajo v Celje. Celje je bilo vedno na plesnem zemljevidu, edino, kar smo pogrešali, je bilo gostovanje tujih predstav, in s tem ciklom smo dali Celjanom možnost, da si tovrstne predstave ogledajo doma. Zlasti je to pomembno za številne mlade plesalce, da vidijo, kaj je aktualno, kakšni so vse pristopi pri ustvarjanju plesnih predstav. To je zanje izobraževanje in okno v svet.«