Menjava v vodstvu Slovenskega centra Pen

Za novo predsednico društva je bila izvoljena Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper in profesorica na Katedri za slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Trstu. Nasledila je uspešno predsedovanje Tanje Tuma, ki še vedno ostaja aktivna tako v Slovenskem centru Pen kot v Mednarodnem Penu, kjer zaseda mesto podpredsednice upravnega odbora. Prav tako bo še naprej pomagala pri organiziranju blejskih srečanj ter pri kreativnostih znotraj Mladega Pena in ženskega odbora Mira.

Vesna Mikolič je doslej že delovala v upravnem odboru Pena, na blejskem srečanju je vodila okroglo mizo Alpe-Jadran. »Napisala je več odmevnih knjig, med njimi Izrazi moči slovenskega jezika (Annales, 2019) in Ali bereš Cankarja? (Slovenska matica, 2021), kmalu pa bo izšel tudi njen pesniški prvenec v zbirki Sončnice. Zavzemala se bo za mednarodno promocijo slovenske književnosti in branja, predvsem v duhu povezovanje generacij in čezmejnega sodelovanja,« so ob novici o menjavi vodstva zapisali v Penu.

V upravni odbor so bili izvoljeni člani in članice: Sanja Pregl, Barbara Pogačnik, Lidija Golc, Petra Koršič, Anton Peršak, Aljaž Koprivnikar, Milena Šmit in Monika Žagar. Nadzorni odbor bodo vodili Darinka Kozinc, Tatjana Pregl Kobe in Milan Jazbec, častno razsodišče pa Matjaž Hanžek, Ivan Vogrič in Tanja Tuma.