Mineva 120 let od rojstva Vladimirja Bartola

Pred 120 leti se je rodil eden mednarodno najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev Vladimir Bartol. Njegovo delo Alamut je, kot navaja založba Sanje, do danes doživelo nič koliko ponatisov v 25 jezikih. Bartol, pisatelj, dramatik, esejist in kritik, je napisal tudi več kratkoproznih del ter avtobiografijo v treh delih Mladost pri Svetem Ivanu.

Bartol spada med najpomembnejše slovenske literate prve polovice 20. stoletja. V ospredju njegove pisateljske pozornosti je bila intelektualna problematika novodobnega spoznavnega, etičnega in ontološkega relativizma ter njihovih posledic, s čimer je delno utiral pot poznejšim smerem – eksistencializmu, modernizmu in postmodernizmu, je zapisano na spletni strani Slovenske biografije.

Rodil se je na pustni torek, 24. februarja, pri Sv. Ivanu v Trstu. V Ljubljani je diplomiral iz biologije in filozofije ter naredil doktorat, izpopolnjeval se je na pariški Sorboni. Do druge svetovne vojne je deloval kot svobodni književnik. Sodeloval je pri številnih revijah in časopisih, predvsem pri Modri ptici, med vojno je sodeloval v Osvobodilni fronti. Po drugi svetovni vojni je Bartol desetletje preživel v Trstu, zatem pa se je spet naselil v Ljubljani, kjer je umrl 12. septembra 1967.

Bartol, ki je domišljijo ali sposobnost zanjo imenoval za organ naše duševnosti, je leta 1935 najprej objavil zbirko novel in zgodb Al Araf, tri leta kasneje je sledil izid romana Alamut, ki je avtorju svetovno slavo prinesel šele pol stoletja po izidu. Ga pa je za časa življenja vselej spremljala slutnja, da bo ustvaril veliko delo, ki ga bo vpisalo med nesmrtne.