Ministrstvo za kulturo odstopa od ustanovitve zavoda za sodobne plese

Ministrstvo za kulturo bo vladi predlagalo izstop države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, odločitev temelji na pregledu dokumentacije, ki je pokazal, da ustanovitvenih dokumentov ni mogoče izvrševati na način, ki bi zagotavljal zakonito, pregledno in finančno vzdržno delovanje novoustanovljenega javnega zavoda. Ministrica Ignacija Fridl Jarc pa je pri tem zatrdila, da odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temeljih.

»Ob pregledu je bilo ugotovljenih več pravnih in izvedbenih pomanjkljivosti, med drugim neustrezno načrtovano financiranje, neupoštevanje predpisanih postopkov za sofinanciranje ter nerešena vprašanja organizacije in upravljanja zavoda. Na te pomanjkljivosti so pristojne strokovne službe ministrstva opozarjale že pred podpisom ustanovitvenih dokumentov,« so zapisali.

Pogodbenih obveznosti po njihovih navedbah ni izpolnila nobena od treh soustanoviteljic. Ministrstvo za kulturo ni izvedlo predvidenega nakazila, prav tako finančnih obveznosti nista izpolnili Mestni občini Celje in Nova Gorica.

Iščejo nov model

»Naša odgovornost je, da javna sredstva namenjamo zakonito, pregledno in učinkovito. Ko ugotovimo, da izbrani model tega ne omogoča, smo dolžni poiskati boljšo rešitev,« je povedala ministrica za kulturo in poudarila, da predlagani izstop ne pomeni zmanjšanja podpore sodobni plesni umetnosti.

»Nasprotno – da bi to zavezo tudi finančno podprli, je ministrstvo v predlogu sprememb proračuna za leto 2027 prvič oblikovalo posebno proračunsko postavko, namenjeno tudi razvoju sodobne plesne umetnosti, z nazivom Ples, na kateri je načrtovanih 2,2 milijona evrov,« je še izjavila in dodala, da želijo s tem zagotoviti, da bodo javna sredstva čim bolj neposredno namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa.

O nadaljnji organizacijski ureditvi omenjenega javnega zavoda se bosta po izstopu države odločali preostali soustanoviteljici, Mestna občina Celje in Mestna občina Nova Gorica. Ministrstvo pa bo skupaj s strokovno javnostjo ter lokalnimi skupnostmi iskalo nove, pravno in finančno vzdržne modele razvoja sodobnega plesa, so zapisali.

»Vizija ministrstva je vzpostavitev odprte mreže sodelovanja, v katero bi se lahko vključevale tudi druge slovenske občine. Takšen model bi omogočil razvoj razvejene mreže ustvarjalnih, produkcijskih, vadbenih in uprizoritvenih prostorov po Sloveniji ter ustvarjalcem zagotovil boljše pogoje za delo in razvoj.«