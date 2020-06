Morje pri Krku razkrilo dragocene ostanke starorimske ladje

Morsko dno v bližini največjega hrvaškega otoka Krka je razkrilo še en dragocen ostanek daljne preteklosti. Kot je poročal reški Novi list, je hrvaški podvodni arheologv akvatoriju blizu Krka odkril ostanke starorimske ladje iz 4. stoletja, ki jo je okoli 1700 let prekrival morski mulj.Prevažala je tovor amfor z območij Tunizije in Bližnjega vzhoda. Vrzić je do odkritja prišel s pomočjo preučevanja poti, po katerih so v preteklosti plule ladje med Dalmacijo in Benetkami, in sodobne tehnologije.Kot dodaja Novi list, je Vrzić v preteklosti v morju odkrival tudi neprimerno manj dobrodošle stvari. Na glavni plaži v središču Reke je naletel na nevarno morsko mino.Konkretnejših podatkov o točki tokratnega odkritja zaradi možnosti kraje seveda ni objavil, a jih je sporočil kulturnemu ministrstvu. Lokacijo je sicer odkril že pred meseci, nekaj pred začetkom izolacije zaradi pandemije novega koronavirusa. Predpostavljajo, da se je tovor iz antičnih časov pod stoletnimi plastmi mulja ohranil dobesedno intakten.