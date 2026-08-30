Muzej Georgea Lucasa: Štirideset tisoč del in dve kinodvorani

Ko izrečemo ime George Lucas, gotovo sprva pomislimo na ­galaksijo daleč, daleč stran, pa na jedije in temno silo ter princeso v belem – no, in zlatem. Toda znameniti ameriški režiser in njegova žena Mellody Hobson bosta kmalu znana tudi po muzeju, ki ga snujeta in gradita že 13 let in bo v Los Angelesu odprl vrata čez manj kot mesec dni. Še preden je George Lucas postal ustvarjalec filmskih franšiz Vojna zvezd in Indiana Jones ter ustanovitelj izobraževalne fundacije George Lucas Educational Foundation, je bil študent – in goreč zbiratelj. Prvo delo, ki ga je kupil, je bila risba iz stripa Alley Oop o jamskem človeku, ki potuje skozi čas, za katero naj bi odštel okoli 30 evrov, skozi leta pa je njegova zbirka rasla (njuna, kajti zbirateljskim prizadevanjem se pridružuje tudi Mellody ...