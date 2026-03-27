Muzej uporabne umetnosti z novo postavitvijo preprog in tekstila

Muzej uporabne umetnosti (MAK) na Dunaju sodi med temelje avstrijskega muzejskega prostora, k čemur prispeva tudi stalna zbirka tekstila in preprog, ki sodi med najdragocenejše in najobsežnejše tovrstne zbirke na svetu. Njene mojstrovine si je odslej mogoče ogledati v novi postavitvi, ki so jo zasnovali v slovitem milanskem oblikovalskem studiu Formafantasma.

Preproga z vzorcem millefleur, severna Indija, 18. stoletje FOTO: MAK/Gerald Zugmann

Predhodna postavitev zbirke je bila osredotočena na predstavljanje raznolikih preprog, osvežena postavitev pa se nagiba k razširjanju nabora eksponatov ter geografskih, zgodovinskih in kulturnih kontekstov izbranih predmetov. Izbor, ki se bo zaradi strogih konservatorskih zahtev redno menjal, prek preprog in drugih tekstilnih del – od tapiserij in vozlanih preprog do vezenih, potiskanih in poslikanih eksponatov – razkriva ne le razvoj posameznih tehnik, temveč tudi to, kako so tehnike, motivi in materiali prehajali med kulturami in prostori.

Med vrhunce zbirke nedvomno sodi svilena mameluška preproga z začetka 16. stoletja, ki prihaja z območja današnjega Egipta in je v zbirko MAK prispela po prvi svetovni vojni (prej je bila v lasti Habsburžanov). Kot poudarjajo v muzeju, preprogo zaznamujejo značilni kalejdoskopsko razporejeni osmerokotniki in zvezdasti motivi v odtenkih rdeče, rumene, modre in zelene, pri čemer gre »za edino ohranjeno mameluško preprogo s svilnatimi vozli na svetu, zaradi česar eksponat v novi postavitvi zavzema osrednje mesto«.

Preproga Savonnerie s cvetličnim tihožitjem, Pariz, 18. stoletje FOTO: MAK/Branislav Đorđević

Fragment tapiserije z motivom križanja, Porenje, ok. leta 1490 FOTO: MAK/Kristina Wissik

Stoletja kulturnih izmenjav

MAK postavlja na ogled tudi preproge osmanskega, safavidskega in mogulskega cesarstva ter evropske preproge Savonnerie, med zanimivejšimi sta še severnoindijska molitvena preproga z vzorcem millefleur iz 18. stoletja, za zbirko leta 1868 pridobljena od meniškega reda mehitaristov, ter tako imenovana Tintorettova preproga iz zahodne Anatolije, datirana v leto 1600 (leta 1959 je bila ukradena, leto pozneje pa po mednarodnem pregonu storilca znova vrnjena v muzej).

Razstavljeni so tudi francoski šal iz kašmirja, osmanska podsedelna odeja in kot najnovejši eksponat celo preproga Virgila Abloha, modnega oblikovalca in nekdanjega kreativnega direktorja modne hiše Louis Vuitton, ki jo je leta 2019 v omejeni seriji izdelala Ikea.

Kostum gledališča no, Japonska, 18. ali 19. stoletje FOTO: MAK/Georg Mayer

Kot sta poudarila ustanovitelja studia Formafantasma Andrea Trimarchi in Simone Farresin, so pri snovanju nove postavitve igrali glavno vlogo »barvni poudarki, atmosferična osvetlitev in velike steklene vitrine, ki omogočajo obiskovalcu karseda bližnji pogled na izjemne predmete«, razprostrte po moaré tkanini biserne barve, ki jo izdeluje beneško podjetje Rubelli, pri katerem Andrea Trimarchi in Simone Farresin od leta 2023 delujeta kot kreativna direktorja (njuna dela so vključena v številne slovite muzejske zbirke, tudi v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku, Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku, Umetnostnem inštitutu v Chicagu, Muzeju Viktorije in Alberta v Londonu ter Pompidoujevem centru v Parizu).

Kot sta dejala ob sredinem odprtju nove postavitve, jima je ta »omogočila dialog z deli, ki utelešajo stoletja izmenjav – od mameluških in safavidskih preprog do evropskih tapiserij in sodobnega oblikovanja – ter razkrivajo, kako so tehnike in motivi potovali med kulturami. Namesto izoliranega prikazovanja mojstrovin smo zasnovali v prostor vpeto pripoved, ki poudarja preplet in plastovitost zgodovine.«