Na Ljubljana Festivalu tudi Državno operno in baletno gledališče iz Astane

Na Ljubljana Festivalu bo prvič gostovalo Državno operno in baletno gledališče iz kazahstanske prestolnice Astana. V torek in sredo bo v Križankah izvedlo predstavo, v katero so povezali odlomke iz znanih baletnih del, nekaj kazahstanske tradicije ter Šest nemških plesov Jiržija Kyliana.

Na poletni festival so pripeljali tako odlomke iz klasičnih baletnih del kot tudi nekaj kazahstanske plesne tradicije. FOTO: Arhiv Festivala Ljubljana

Umetniška vodja baleta Državnega opernega in baletnega gledališča Astana opera Altinaj Asilmuratova in glavna plesalka Ajgerim Beketajeva sta na današnji novinarski konferenci izrazili veselje, da bo njihova hiša prvič gostovala na tako priznanem festivalu v Evropi. S tem se bo največje gledališče v srednji Aziji pridružilo priznanim imenom, ki jih je festival gostil v svoji 70-letni zgodovini.

Kot je povedal direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, gre za tehnično izredno dobro opremljeno gledališče. Ustanovljeno je bilo leta 2013 na pobudo prvega kazahstanskega predsednika, na repertoarju pa združuje tako mednarodno uveljavljena dela kot tudi dela vidnih domačih skladateljev.

Na poletni festival so pripeljali odlomke iz klasičnih baletnih del, kot sta Gusar Adolpha Adama in Don Kihot Ludwiga Minkusa, videti bo mogoče tudi nekaj kazahstanske plesne tradicije ter v drugem delu Šest nemških plesov, v katerih se je češki koreograf sodobnega plesa Jirži Kylian oprl na Mozartovo glasbo.

Gledališče iz Astane združuje tako mednarodno uveljavljena dela kot tudi dela vidnih domačih skladateljev. FOTO: Darja Štravs Tisu

Iz želje po izobraževanju mladih umetnikov ob festivalu v teh dneh potekajo tudi mojstrski tečaji. Umetniško jih vodi pozavnist Branimir Slokar, ki želi v Ljubljano pripeljati najvidnejše pedagoge. Zanimanje med študenti z vsega sveta je po njegovih besedah veliko, na voljo pa imajo le določeno število mest za posamične profesorje.

Letos so med njimi violinistki Latica Honda-Rosenberg in Lana Trotovšek, violist Hartmut Rohde, oboist Emanuel Abbühl ter hornist Andrej Žust. Nekateri bodo nocoj nastopili v Križevniški cerkvi, kjer se bodo do konca prvega avgustovskega tedna zvrstili tudi štirje koncerti študentov udeležencev.

Prihodnji petek, 4. avgusta, bodo v Križevniški cerkvi zazveneli koncerti za violino Johanna Sebastiana Bacha, med njimi redkeje izvajani Koncert za dve violini in godala v d-molu. Poustvaril jih bo ansambel Dissonance z violinistoma Lano Trotovšek in Janezom Podleskom, flavtistom Borisom Bizjakom in oboistom Sorinom Crudujem. Umetniški vodja ansambla Klemen Hvala je pojasnil, da je zamisel o izvedbi Bachovih violinskih koncertov nastala iz podobne ideje, kot jo je pred leti uresničila Trotovškova z interpretacijo Beethovnovih violinskih sonat.

S tem se bo festival prevesil v svoj avgustovski del, ki ponuja pretežno komorne koncerte. Pred tem bo 27. julija v cerkvi sv. Jakoba nastopil Državni zbor iz Kaunasa, ki je na festivalu že nekajkrat gostoval, prvič leta 1993 z litvanskim orkestrom in violinistom Jehudinom Menuhinom. Večer kasneje bosta v Križevniški cerkvi nastopila pianistka Violeta Egorova in Kvartet Goffriller s Schumannovim in Brahmsovim klavirskim kvintetom.