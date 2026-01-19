Na odkritje čakali 2000 let, primerjajo ga z odkritjem Tutankamonove grobnice

Morda je starorimski arhitekt, teoretik in vojaški inženir Vitruvij, sodobnik Cezarja in Avgusta (rojen je bil 80 do 70 pr. n. št., umrl po letu 15 pr. n. št.), večini bolj kot po lastnih dosežkih poznan po najslavnejši risbi Leonarda da Vincija z upodobitvijo idealnih človeških proporcev, ki ima naziv po njem: Proporci človeškega telesa po Vitruviju. Sam je bil izjemno pomemben protagonist kulturne zgodovine, namreč prvi znani arhitekturni teoretik. Sodeč po novici iz Italije so sedaj prvič odkrili oprijemljive sledi njegovega dela.

Vitruvij je v času pozne rimske republike napisal deset knjig O arhitekturi (De architectura). Njegova razprava o popolnem razmerju v arhitekturi in človeškem telesu je odmevala predvsem v renesansi in kasneje do klasicizma, kakšna njegova realizirana zgradba izpred dveh tisočletij pa doslej ni bila znana. Znano je bilo le, da je leta 19 pr. n. št. ustvaril baziliko v rimskem mestu Fanum Fortunae, danajšnjem Fanu. O njeni lokaciji so le domnevali.

Vitruvij jo je kot primer lastnega dela opisal v 5. knjigi O arhitekturi, a ta opis ni dovolj natančen, da bi omogočil nedvoumno rekonstrukcijo. Italijanski mediji danes navajajo, da temu ni več tako. Portal radiotelevizije Rai poroča, da so med izkopavanji na trgu Andrea Costa v Fanu odkrili stebre velikih dimenzij. Novico je danes sporočil mestni župan Luca Serfilippi: »Na to odkritje smo čakali več kot 2000 let, našli smo Vitruvijevo baziliko.«

Da gre res za ostanke Vitruvijeve bazilike, je prepričan tudi minister za kulturo Alessandro Giuli. Poudaril je, da odkritje »resnično predstavlja nekaj izjemnega v zgodovini arheologije, arhitekture in mesta Fano, katerega izjemen pomen smo že prej prepoznali«.

Navdušeni minister je potegnil vzporednico celo z grobnico Tutankamona, ki je bila v 20. stoletju razglašena za odkritje stoletja, ali odkritjem svetišča Lapis Niger na rimskem forumu iz zgodnjega časa kraljevine.

Verjetno bo sami baziliki več znanega v prihodnjih dneh.