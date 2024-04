Na ponovni razpis za direktorja Kina Šiška tri prijave, tudi od Miheliča Syeda

Na že tretji razpis za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška, ki se je iztekel v teh dneh, so prispele tri vloge, poroča portal N1. Z vlogami, tudi tistimi, ki so bile morda še oddane pravočasno in bodo še prispele, se bo pristojna komisija na Mestni občini Ljubljana seznanila na seji sredi aprila, ko bo tudi odločala o nadaljnjih postopkih.

Na mestni občini za portal niso razkrili, kdo se je prijavil, je pa kandidaturo potrdil trenutni v. d. direktorja Kina Šiška Mitja Bravhar, ki se je za mesto direktorja že potegoval na prvem razpisu, ko ni bil izbran nihče od kandidatov.

Kot je zapisal portal, je Bravhar lani jeseni sledil pozivu ljubljanskega župana Zorana Jankovića in kandidaturo umaknil, za ponovno oddajo pa se je odločil, ker meni, da je njegova kandidatura v prid verodostojnosti in nadaljnjega dobrega dela Kina Šiška.

Portal sicer ugiba, kdo bi se še lahko prijavil na razpis. V tem delu omenja aktualnega direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda, ki naj bi ga na tem delovnem mestu videl ljubljanski župan Zoran Janković. Mihelič Syed se je sicer prijavil na drugi razpis, vendar je nato od kandidature odstopil.

Takrat je pojasnil, da se je prijavil transparentno, javno in odgovorno, vendar obžaluje, da so se v javnosti pojavili dvomi o legitimnosti njegove kandidature. Strokovni svet zavoda je k njegovi kandidaturi podal negativno predhodno mnenje ne zaradi kandidata samega, temveč zaradi postopka izbora. Mnenje sicer ni zavezujoče.

Mihelič Syed je za STA danes potrdil, da se je prijavil na tretji razpis. Na mestni občini pa so še pojasnili, da se bodo z vlogami seznanili na seji 17. aprila.