Zlatnik poezije Silvani Paletti

Prejemnico zlatnika poezije za leto 2023 je izbrala literarna komparativistka, kritičarka in prevajalka humanistične literature Jelka Kernev Štrajn. Gre za ugledno priznanje, ki ga od leta 2005 podeljujejo v okviru Veronikine nagrade – ta vključuje tudi nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta in nagrado mala Veronika za najboljšo dijaško pesem. Letošnja 27. podelitev nagrade Veronika, ki jo v organizaciji Hiše kulture Celje pripravlja Boštjan Gombač, se bo odvijala 29. avgusta na Starem gradu Celje.

Pesnica, pisateljica in kulturna ambasadorka Rezije Silvana Paletti (1947) je leta 2016 prejela nagrado mira, ki jo vsako leto podeljuje ženski odbor centra Pen. »Njena poezija je v svoji neposredni pripadnosti rezijanski skupnosti in specifičnemu govornemu položaju, s katerega se izreka, izrazito singularna, a je obenem tudi nesporno univerzalna, kar se kaže najprej v njeni zvočni – glasbeni uprizorljivosti, nič manj pa tudi v njeni etični in poetični naravnanosti do vsega obstoječega.

Je tematsko in motivno zelo aktualna (pojav izseljenstva in bolečina, ki jo to povzroča, migracije, novodobno nomadstvo), a je hkrati že od daleč opaziti, da je drugačna od večjega dela sodobne slovenske literarne produkcije. Je občuteno domoljubna, vendar absolutno tuja slehernemu nacionalizmu ali lokalizmu...« je med drugim v svoji utemeljitvi zapisala Jelka Kernev Štrajn.

Silvana Paletti je leta 2002 izdala trojezično pesniško zbirko Rozajanski serčni romonenj (ZRC SAZU), leta 2009 pa je z Renatom Quaglio objavila pesmi v brošuri Rezija naša. Leto zatem je sodelovala pri zborniku Poezija iz Rezije. Uveljavila se je tudi kot pevka, leta 2014 je v sodelovanju z multimedijsko umetnico Zvonko T. Simčič izdala zgoščenko Mali rug/Glas neba.

A.P.