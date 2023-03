Nagrada za življenjsko delo Primožu Premzlu

V nadaljevanju preberite:

Založnik, galerist in zbiralec domoznanskega gradiva Primož Premzl je dobitnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, najvišjega priznanja za kulturo Mestne občine Maribor. Glazerjeve listine prejmejo arhitekt David Mišič, vizualna umetnica Nika Autor in kipar Marjan Mirt. Tri desetletja založbe Umetniški kabinet Primož Premzl sestav­lja bogat nabor knjig s področij domoznanstva, etnologije, kulturne in umetnostne zgodovine Maribora ter Štajerske. Knjige imajo praviloma prepoznavno grafično podobo, vsebina je bila zaupana številnim uglednim strokovnjakom, vselej so opremljene z ekskluzivno slikovno prilogo, vključno z deli izjemno bogate Premzlove domoznanske in ­umetniške zbirke.