Največja slovenska ilustratorska borza

Na Vodnikovi domačiji, ki začasno deluje na Stritarjevi ulici v Ljubljani, od danes do 24. decembra že tradicionalno poteka­ Decembrski sejem ilustracije. ­Deveta edicija znova prinaša nabor najboljšega, kar ponujajo generacije domačih avtorjev, poleg originalnih del in podpisanih printov (v okvirjih in brez) na sejmu, ki hkrati deluje tudi na spletu, najdemo še ilustrirane knjige.